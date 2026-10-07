Boraceia - O Departamento de Cultura e Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Boraceia (41 quilômetros de Bauru) realizam, na próxima segunda-feira (12), feriado nacional, a 10.ª Procissão e Bênção sobre as Águas do Rio Tietê em homenagem à padroeira do Brasil e também padroeira do município. A expectativa é reunir mais de 2 mil fiéis da cidade e de toda a região para uma homenagem especial à Nossa Senhora Aparecida.

A programação terá início às 9h, às margens do rio Tietê, do lado de Boraceia. O pároco Toninho seguirá com a imagem de Nossa Senhora Aparecida pela balsa, acompanhado pelos fiéis e pelas embarcações que participarão da procissão.

No meio do rio, será realizada a bênção das águas e das embarcações. Em seguida, a imagem retornará à margem de Boraceia, onde será recebida pela população para a celebração de missa presidida pelo bispo diocesano de Bauru dom Rubens Sevilha.