Boraceia - O Departamento de Cultura e Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Boraceia (41 quilômetros de Bauru) realizam, na próxima segunda-feira (12), feriado nacional, a 10.ª Procissão e Bênção sobre as Águas do Rio Tietê em homenagem à padroeira do Brasil e também padroeira do município. A expectativa é reunir mais de 2 mil fiéis da cidade e de toda a região para uma homenagem especial à Nossa Senhora Aparecida.
A programação terá início às 9h, às margens do rio Tietê, do lado de Boraceia. O pároco Toninho seguirá com a imagem de Nossa Senhora Aparecida pela balsa, acompanhado pelos fiéis e pelas embarcações que participarão da procissão.
No meio do rio, será realizada a bênção das águas e das embarcações. Em seguida, a imagem retornará à margem de Boraceia, onde será recebida pela população para a celebração de missa presidida pelo bispo diocesano de Bauru dom Rubens Sevilha.
Após a celebração, a imagem seguirá em carreata até a Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Segundo o diretor de Cultura e Turismo de Boraceia, Léo Oliveira, o evento já se tornou uma tradição regional nas comemorações em homenagem à padroeira do Brasil.
A Prefeitura de Boraceia convida proprietários de barcos, lanchas e demais embarcações para participarem da 10.ª Procissão e Bênção sobre as Águas do Rio Tietê. Os interessados deverão chegar com antecedência ao local para participar da programação.
Para a população que desejar acompanhar a celebração, será disponibilizado transporte do Centro da cidade até as margens do rio Tietê. As informações sobre os horários e o funcionamento do transporte serão divulgadas durante as missas.
Em caso de dúvidas sobre a participação das embarcações, os interessados podem entrar em contato com o Departamento de Cultura de Boraceia pelo telefone (14) 3295-9100, ou com a Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, pelo telefone (14) 3295-1230.