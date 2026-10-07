A Polícia Militar Ambiental abordou, nesta quarta-feira (7), um homem suspeito de praticar caça ilegal de animais silvestres com o uso de arma de fogo, em Presidente Alves (56 quilômetros de Bauru). Durante a fiscalização, os policiais encontraram uma espingarda calibre 12 e nove munições na casa do suspeito.

A ocorrência foi registrada no bairro de Guaricanga. Segundo a polícia, o indivíduo confessou que utilizava a arma para abater animais silvestres e também admitiu armazenar carne proveniente de caça em sua residência. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde a prisão em flagrante foi ratificada e a fiança arbitrada. Pela infração ambiental, foi aplicada uma multa de R$ 500, conforme a legislação ambiental vigente.

A Polícia Militar Ambiental reforça o compromisso com o combate à caça ilegal e a proteção da fauna silvestre.