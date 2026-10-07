Bauru amanheceu nesta quarta-feira (7) sob uma intensa névoa, que encobriu os prédios e mudou, por pouco tempo, a vista da cidade, e trouxe o sol de volta nos próximos dias. Segundo o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (Ipmet) da Unesp de Bauru, a chuva deve dar uma trégua até sexta-feira (9), com possibilidade de retorno das pancadas isoladas a partir da tarde de sábado (10).

Nesta quarta, as condições de estabilidade voltam a predominar na maior parte do Estado de São Paulo. Com isso, a nebulosidade diminui inicialmente nas regiões Oeste e Central paulista, sem previsão de chuva. Já nas áreas Sul, Leste e Nordeste do Estado, ainda haverá bastante nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas.

Na quinta-feira (8) e na sexta-feira (9), as manhãs devem ser marcadas por períodos de sol entre nuvens, sem previsão de chuva em grande parte do Estado. Durante as tardes, porém, aumenta a possibilidade de pancadas isoladas, principalmente nas regiões Oeste e Sul paulista.