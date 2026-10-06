A Polícia Civil, por meio da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, deflagrou nesta terça-feira (6) operação contra a produção de rótulos e selos destinados à cadeia de bebidas falsificadas na cidade. O dono de uma gráfica, de 55 anos, e um homem de 37 anos, que estava em posse de duas armas de fogo e munições irregulares, foram presos.

De acordo com a delegacia especializada, a chamada "Operação Holograma" foi deflagrada a partir de informações encaminhadas pela assessoria de inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SSP). No total, foram cumpridos mandados de busca em quatro endereços ligados a uma investigação sobre a produção de rótulos e selos destinados à cadeia de bebidas alcoólicas falsificadas.

As diligências contaram com a participação de policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE). Em uma das gráficas vistoriadas, segundo a Polícia Civil, foram apreendidos vários clichês, matrizes e elementos gráficos de conhecidas marcas de bebidas, inclusive reprodução de selo holográfico de segurança, além de selos falsificados de controle do IPI e suas respectivas matrizes.