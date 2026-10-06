A Polícia Civil, por meio da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, deflagrou nesta terça-feira (6) operação contra a produção de rótulos e selos destinados à cadeia de bebidas falsificadas na cidade. O dono de uma gráfica, de 55 anos, e um homem de 37 anos, que estava em posse de duas armas de fogo e munições irregulares, foram presos.
De acordo com a delegacia especializada, a chamada "Operação Holograma" foi deflagrada a partir de informações encaminhadas pela assessoria de inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SSP). No total, foram cumpridos mandados de busca em quatro endereços ligados a uma investigação sobre a produção de rótulos e selos destinados à cadeia de bebidas alcoólicas falsificadas.
As diligências contaram com a participação de policiais civis do Grupo de Operações Especiais (GOE). Em uma das gráficas vistoriadas, segundo a Polícia Civil, foram apreendidos vários clichês, matrizes e elementos gráficos de conhecidas marcas de bebidas, inclusive reprodução de selo holográfico de segurança, além de selos falsificados de controle do IPI e suas respectivas matrizes.
O responsável pelo estabelecimento, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante, em tese, pelos delitos dos artigos 293, I (falsificação de selo destinado a controle tributário, papel selado ou qualquer papel de emissão legal destinado à arrecadação de tributos), e 294 (fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objeto especialmente destinado à falsificação dos papéis do artigo anterior) do Código Penal.
Ele também poderá responder no curso das apurações por crime contra o registro de marca. Em outro endereço, um homem que também não teve nome divulgado foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, fato que será objeto de investigação em procedimento autônomo. Com ele, foram apreendidas duas armas de fogo e munições.