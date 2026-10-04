A relação dos candidatos em Bauru reúne 22 nomes, sendo 12 candidatos a deputado federal e dez a deputado estadual. A lista passou por alterações durante a campanha, com desistências de candidatos inicialmente registrados.
Para a Câmara dos Deputados, estão na disputa Dr. Raul (Cidadania), Eduardo Borgo (Novo), André Maldonado (PP), Rodrigo Agostinho (PSB), Capitão Augusto (PL), Natalino da Pousada (PDT), Dário Dudario (PSD), Ricardo Amantini Filho (União), Adriana Perfeito (Avante), Graziela Galvão (PL), Anilde Branca (Republicanos) e Paulo Lago (PCO).
Para a Assembleia Legislativa, concorrem Ivo Leite (Cidadania), Junior Rodrigues (PSD), Estela Almagro (PT), Junior Lokadora (Podemos), Anderson Prado (MDB), Lúcia Rosim (PSD), Thaís Viotto (PSB), Poeta (PSDB), Thiago Lira (PRD) e Marcela Afonso (Solidariedade).
A relação mais recente publicada sobre as candidaturas confirma os dez nomes estaduais e registra as alterações ocorridas durante a campanha.
O número é inferior ao de 2022, quando 36 candidatos com vínculos com Bauru disputaram vagas de deputado — 22 para a Assembleia e 14 para a Câmara. A redução, entretanto, não elimina a dispersão dos votos: nas últimas eleições gerais, uma parcela expressiva do eleitorado local optou por candidatos de outras cidades. Levantamento publicado pelo JCNET aponta que, em 2022, aproximadamente 52% dos votos para deputado federal e 47% dos votos para deputado estadual em Bauru foram destinados a candidatos de outras regiões.