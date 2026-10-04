A relação dos candidatos em Bauru reúne 22 nomes, sendo 12 candidatos a deputado federal e dez a deputado estadual. A lista passou por alterações durante a campanha, com desistências de candidatos inicialmente registrados.

Para a Câmara dos Deputados, estão na disputa Dr. Raul (Cidadania), Eduardo Borgo (Novo), André Maldonado (PP), Rodrigo Agostinho (PSB), Capitão Augusto (PL), Natalino da Pousada (PDT), Dário Dudario (PSD), Ricardo Amantini Filho (União), Adriana Perfeito (Avante), Graziela Galvão (PL), Anilde Branca (Republicanos) e Paulo Lago (PCO).

Para a Assembleia Legislativa, concorrem Ivo Leite (Cidadania), Junior Rodrigues (PSD), Estela Almagro (PT), Junior Lokadora (Podemos), Anderson Prado (MDB), Lúcia Rosim (PSD), Thaís Viotto (PSB), Poeta (PSDB), Thiago Lira (PRD) e Marcela Afonso (Solidariedade).