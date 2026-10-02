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AÇÃO DO SIG/CPJ

Presos em operação em Bauru atuavam como personal trainers

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Polícia Civil/Divulgação
Clínica de um médico investigado pela Polícia Civil foi interditada pela Vigilância Sanitária Municipal
Clínica de um médico investigado pela Polícia Civil foi interditada pela Vigilância Sanitária Municipal

Os dois presos na operação deflagrada na manhã desta sexta-feira (2) pela Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Polícia de Bauru, atuavam como personal trainers em uma academia na cidade e estavam em posse de anabolizantes sem registro regular na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Uma clínica também foi interditada pela Vigilância Sanitária Municipal, em conjunto com o setor de fiscalização do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp). As informações são da Polícia Civil.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, a operação integra investigação sobre suposta rede de prescrição, fornecimento e comercialização clandestina de anabolizantes sem registro na Anvisa, hormônios e medicamentos de uso veterinário em Bauru.

A apuração começou após a morte suspeita da atleta de fisiculturismo e advogada Larissa Rossini, em 31 de março deste ano, e busca esclarecer se o uso combinado de diferentes substâncias pode ter contribuído para o óbito, entre eles o uso de medicamentos veterinários.

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nos bairros Vale do Igapó, Residencial Terra Nova, Jardim Europa, Parque das Nações, Vila Universitária e Vila Aviação. Uma academia frequentada pela vítima e por investigados também foi alvo da operação, na zona sul da cidade.

Segundo a Polícia Civil, as diligências são resultado de mais de seis meses de investigação, que incluiu análise forense de dispositivos eletrônicos, diligências de campo, apoio do Ministério Público (MP) e assessoramento técnico especializado.

Durante as apurações, os investigadores identificaram indícios de que a atleta teria seguido um protocolo que reunia diferentes substâncias potencialmente prejudiciais à saúde. Entre elas, estaria o clembuterol, medicamento broncodilatador de uso veterinário que não é autorizado para finalidade estética ou esportiva em seres humanos.

Também estão sob investigação possíveis irregularidades envolvendo a comercialização e o fornecimento de anabolizantes, hormônios, medicamentos sujeitos a controle especial e produtos veterinários destinados ao consumo humano. Um médico está sendo investigado pela prescrição indevida desses, além do alvará de funcionamento vencido. A clínica do suspeito foi interditada pela Vigilância Sanitária Municipal.

Os investigados foram levados para prestar depoimento e, segundo o delegado Marcelo Góes, responsável pelas investigações, duas pessoas, que atuam como personal trainers, e não tiveram os nomes divulgados, foram presas em flagrante por crime contra a saúde pública, por estarem em posse de substâncias proibidas. A apuração considera, em tese, possíveis crimes de associação criminosa, contra a saúde pública, perigo para a vida ou saúde de outra pessoa e homicídio culposo.

Investigação médica

Para aprofundar a análise sobre as circunstâncias da morte da atleta, a Polícia Civil também contou com apoio técnico do Cremesp. O órgão recebeu quesitos médico-científicos relacionados aos possíveis efeitos cardiovasculares decorrentes da utilização combinada de anabolizantes, hormônios tireoidianos, diuréticos e clembuterol.

A análise busca verificar se existe eventual relação de causa ou contribuição relevante entre o conjunto de substâncias identificado durante a investigação e a morte da atleta. O objetivo é fornecer elementos científicos para determinar se o protocolo utilizado poderia ter contribuído para o resultado fatal.

A avaliação integra as demais medidas periciais e investigativas adotadas para esclarecer as circunstâncias do óbito. A Polícia Civil informou que o inquérito permanece sob sigilo e que os fatos ainda estão em fase de apuração.

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