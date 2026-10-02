Os dois presos na operação deflagrada na manhã desta sexta-feira (2) pela Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Polícia de Bauru, atuavam como personal trainers em uma academia na cidade e estavam em posse de anabolizantes sem registro regular na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Uma clínica também foi interditada pela Vigilância Sanitária Municipal, em conjunto com o setor de fiscalização do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp). As informações são da Polícia Civil.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, a operação integra investigação sobre suposta rede de prescrição, fornecimento e comercialização clandestina de anabolizantes sem registro na Anvisa, hormônios e medicamentos de uso veterinário em Bauru.

A apuração começou após a morte suspeita da atleta de fisiculturismo e advogada Larissa Rossini, em 31 de março deste ano, e busca esclarecer se o uso combinado de diferentes substâncias pode ter contribuído para o óbito, entre eles o uso de medicamentos veterinários.