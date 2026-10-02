02 de outubro de 2026
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BATIDA VIOLÊNTA

Carros batem e motorista fica gravemente ferida em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Uma mulher de 28 anos ficou ferida, com suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE), após uma colisão entre dois carros no cruzamento das ruas Wenceslau Braz e Martin Afonso, em Bauru, na noite desta quinta-feira (1). 

Segundo passageiro do Fiat Argo, que estava no banco ao lado da condutora, após a batida, chegou a “acordar” do outro lado da via e encontrou a motorista caída na rua. Ele acionou o socorro. Com a força da colisão, o Fiat Argo foi projetado para o outro lado do cruzamento e ficou parado em sentido contrário ao fluxo da via.

Ela foi encaminhada ao Pronto-Socorro Central, apresentando inchaço na cabeça, falas confusas e quadro preliminar de traumatismo cranioencefálico. Também foram registrados convulsão no local, confusão mental e falas repetitivas. A Polícia Científica realizou a perícia no local. 

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