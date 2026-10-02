Um ônibus escolar, que transportava 15 pessoas, perdeu o freio e atingiu um poste na manhã desta sexta-feira (2), na rua Siqueira Campos, próximo ao cruzamento com a rua Amando de Barros, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). As informações são do site Acontece Botucatu.

Duas crianças que estavam no veículo sofreram ferimentos leves e receberam atendimento. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal, da Defesa Civil e agentes de trânsito. Segundo o relato da condutora, após realizar a conversão, o veículo apresentou problemas no sistema de freios. Por questões de segurança e para evitar atingir outros carros, a motorista utilizou o recurso mais próximo para interromper o deslocamento, neste caso, um poste. O caso segue sendo investigado.

Após a colisão, a área foi totalmente isolada pelas equipes devido ao risco elétrico provocado pelos danos no poste. O bloqueio também afetou o trânsito nas proximidades, que ficou mais complicado durante o atendimento. A movimentação de veículos de emergência e de pessoas que pararam para acompanhar a ocorrência aumentou a circulação na região. Motoristas foram orientados a evitar o trecho enquanto as equipes trabalham no local.