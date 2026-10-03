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NA REGIÃO DE LINS

Filhote de raposa é resgatado em plantação de cana-de-açúcar

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar Ambiental/Divulgação
Após o resgate, feito pela PM Ambiental, filhote foi encaminhado à Associação Protetora de Animais Silvestres (APASS) de Assis, onde receberá cuidados médicos especializados
Após o resgate, feito pela PM Ambiental, filhote foi encaminhado à Associação Protetora de Animais Silvestres (APASS) de Assis, onde receberá cuidados médicos especializados

Guaiçara - Na tarde deste sábado (3), uma equipe da Polícia Militar Ambiental realizou o resgate de um filhote de raposa que foi encontrado por trabalhadores em uma propriedade rural no bairro Tarama, no município de Guaiçara (110 quilômetros de Bauru), na região de Lins.

O animal foi localizado em meio a um cultivo de cana-de-açúcar por colaboradores da Usina Lins, que imediatamente acionaram as autoridades. Conforme a polícia, o filhote provavelmente se perdeu da mãe e da ninhada.

Após o resgate, ele foi encaminhado à Associação Protetora de Animais Silvestres (APASS) de Assis, onde receberá cuidados médicos especializados. A previsão é que, após a recuperação, o filhote seja devolvido ao seu habitat.

"A ação reforça a importância da colaboração entre comunidade e órgãos ambientais para a preservação da fauna silvestre, garantindo que animais em situação de risco tenham a chance de retornar à natureza em segurança", diz a PM Ambiental. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 190.

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