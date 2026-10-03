Guaiçara - Na tarde deste sábado (3), uma equipe da Polícia Militar Ambiental realizou o resgate de um filhote de raposa que foi encontrado por trabalhadores em uma propriedade rural no bairro Tarama, no município de Guaiçara (110 quilômetros de Bauru), na região de Lins.

O animal foi localizado em meio a um cultivo de cana-de-açúcar por colaboradores da Usina Lins, que imediatamente acionaram as autoridades. Conforme a polícia, o filhote provavelmente se perdeu da mãe e da ninhada.

Após o resgate, ele foi encaminhado à Associação Protetora de Animais Silvestres (APASS) de Assis, onde receberá cuidados médicos especializados. A previsão é que, após a recuperação, o filhote seja devolvido ao seu habitat.