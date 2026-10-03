Dois homens em fuga com uma motocicleta roubada mobilizaram na tarde deste sábado (3) diversas equipes da Polícia Militar (PM) e até o helicóptero Águia na região do bairro Pousada da Esperança 2, em Bauru. O veículo foi abandonado pelos suspeitos, que fugiram por uma área de mata e não haviam sido localizados até a publicação desta reportagem.

Conforme apurado pelo JCNET/Sampi, a PM foi acionada via Copom para checar denúncia sobre moto com queixa de roubo que estaria trafegando pelo bairro com dois homens. Ao avistar a viatura, a dupla fugiu, mas foi acompanhada com apoio de outras equipes. Em determinado momento, os suspeitos abandonaram o veículo e se embrenharam em uma mata.

O helicóptero Águia da PM e até equipes do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) fizeram buscas na região, mas os dois homens não foram localizados. A movimentação policial chamou a atenção de moradores. A moto roubada foi apreendida e restituída ao proprietário e a ocorrência, registrada no plantão policial, será investigada pela Polícia Civil.