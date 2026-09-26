Moradores do Jardim Higienópolis, em Bauru, ficaram revoltados com a retirada de uma grande árvore da Escola Municipal de Ensino Infantil (Emei) Pinóquio. Em um vídeo enviado ao JCNET, é possível ver servidores da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab) realizando a retirada da árvore. “Precisava matar árvores dentro da escola?”, desabafou um morador. A árvore ficava no playground da unidade e fazia sombra para as crianças.

Por causa do tamanho da árvore foi necessário a utilização de um trator para retirar os tronco e a raiz da árvore. Por meio de nota, a Semab informou que a árvore foi retirada por questões de segurança. Após vistoria técnica solicitada pela Secretaria Municipal da Educação, foram identificados problemas que comprometiam a segurança no local, além de danos causados pelas raízes à contenção de terra e ao passeio público. A pasta informou ainda que uma nova árvore será plantada no local, em substituição à que foi retirada.