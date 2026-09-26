Duas crianças, de 4 e 6 anos, foram encontradas sozinhas em uma residência no núcleo habitacional José Regino, em Bauru, na madrugada deste sábado (26). A ocorrência foi registrada como abandono de incapaz.

Segundo o boletim de ocorrência, a avó materna de uma das crianças recebeu por volta da meia-noite uma ligação da neta, de 4 anos. A menina relatou que a mãe havia saído para comprar comida e que ela e o irmão, de 6 anos, teriam ficado sob os cuidados de um amigo da mãe. A avó tentou entrar em contato com a mãe das crianças, mas não conseguiu. Ela também relatou aos policiais que procurou contato com o Conselho Tutelar, igualmente sem sucesso. Ao chegar à residência, encontrou os dois irmãos sozinhos.

Durante o atendimento da ocorrência, uma amiga da mãe chegou ao imóvel e informou ter conseguido falar com ela. Segundo o relato registrado, a mãe estaria a caminho da residência, enquanto a amiga permaneceria responsável pelo menino até a chegada dela e dos avós. A menina foi levada pela avó materna para sua residência, acompanhada do filho dela, que é pai da criança. O menino permaneceu sob os cuidados da amiga da mãe, até a chegada dos familiares.