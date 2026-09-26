Uma discussão por perturbação de sossego terminou em tragédia com um morto e uma criança ferida em Bauru. O crime ocorreu na noite da última sexta-feira (25), na rua Padre Anchieta, no bairro Bela Vista, resultando na prisão em flagrante de um homem de 36 anos por homicídio e lesão corporal. De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na CPJ Bauru, a confusão começou após uma desinteligência motivada por perturbação do sossego. O suspeito teria chutado o portão da casa da vítima fatal, que realizava uma confraternização familiar no local.

Com o impacto do chute, o portão acabou atingindo a cabeça de um menino de 10 anos que estava no quintal. A criança sofreu um ferimento e precisou ser levada às pressas para a UPA Geisel, onde recebeu atendimento médico e levou dois pontos de sutura. Ao verem o menor ferido, familiares e convidados da festa se revoltaram e foram até a casa do vizinho para tirar satisfações, passando a forçar o portão do imóvel dele. O homem e seu pai tentaram segurar a estrutura pelo lado de dentro. Durante o tumulto, o pai do indiciado sofreu um corte no braço.

A situação escalou rapidamente quando o pai utilizou gás de pimenta contra a multidão para tentar dispersá-la. No meio do confronto, o filho saiu da residência armado com uma faca e desferiu um golpe fatal contra o vizinho, um homem de 47 anos, que caiu na calçada em frente à sua própria casa. Uma equipe de Suporte Avançado (USA) do Samu foi acionada, mas o médico responsável constatou o óbito dele ainda no local.