25 de setembro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
CASO É INVESTIGADO

Aluna de 13 anos denuncia importunação sexual em escola de Bauru

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagens JC
O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru
O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru

Uma estudante de 13 anos denunciou ter sido vítima de importunação sexual dentro de uma escola estadual de Bauru, na terça-feira (22). Segundo o boletim de ocorrência, a adolescente realizava uma prova quando um professor de Libras, que acompanhava uma aluna surda-muda, teria feito comentários de cunho sexual, perguntado sobre o sutiã da garota e proposto que ela fizesse algo para ele. Em troca, o docente teria dito que também faria algo pela estudante.

De acordo com o relato registrado no boletim, inicialmente a adolescente teria interpretado a situação como uma brincadeira. Em determinado momento, ele teria pedido que a menina usasse uma camisa de uma cor específica, legging e o cabelo trançado. O homem também teria solicitado que ela mantivesse a situação em segredo, dizendo que seria um segredo entre os dois. Constrangida com a situação, a estudante terminou a prova o mais rápido que pôde e relatou o ocorrido à diretora da escola e à mãe. A responsável foi orientada pela direção a registrar um boletim de ocorrência. O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru.

Ainda segundo a mãe da adolescente, após o episódio, a filha conversou com uma amiga, que teria relatado ter passado por uma situação semelhante envolvendo o mesmo professor. A responsável afirma ainda que outras seis meninas teriam relatado situações parecidas. Essas informações serão apuradas pelas autoridades responsáveis. Em nota, a direção da unidade informou que acolheu a estudante, inseriu o caso no Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar (Conviva-SP) e prestou suporte à família para o registro da ocorrência na DDM.

O docente permanece afastado de suas funções enquanto o caso é apurado pelas autoridades policiais e pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Também em nota, a Unidade Regional de Ensino (URE) de Bauru informou que repudia qualquer forma de assédio e que foi aberta uma apuração preliminar sobre o caso. A instituição informou ainda que a escola iniciou o processo de escuta ativa com a estudante e sua responsável e registrou a ocorrência no Conviva-SP. A adolescente também deverá ser acompanhada por um profissional do programa Psicólogos nas Escolas.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários