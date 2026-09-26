Um poste de energia se partiu ao meio e interditou um trecho da rua Joaquim Marques de Figueiredo, no Distrito Industrial 2, em Bauru, no início da tarde deste sábado (26).

O poste está localizado em frente a um complexo empresarial, no quarteirão 10 da via. A CPFL já trabalha na substituição da estrutura e do transformador.

Por meio de nota, a empresa informou que um veículo provocou a queda do poste. “A CPFL Paulista informa que uma equipe já esteve no local do poste abalroado por um veículo. A área foi isolada e os riscos avaliados. Na sequência, a equipe de manutenção pesada fará a troca do poste, com segurança e no menor tempo possível”, informou a empresa. O Grupo de Operações de Trânsito (GOT) esteve no local e interditou a via, até que a substituição seja concluída.