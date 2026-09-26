Um acidente entre um carro e uma motocicleta, registrado na manhã desta sexta-feira (25), em Bauru, terminou com uma curiosidade durante a fiscalização: os dois pneus traseiros do automóvel estavam além do limite de desgaste permitido e precisaram ser substituídos antes da liberação do veículo.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu no cruzamento das ruas Sebastião Aleixo e Guido Padovani, no Parque Santa Cecília. O motorista do Volkswagen Gol, que seguia no sentido bairro-Centro, relatou aos policiais que a motocicleta Yamaha R15 não teria parado no cruzamento e atingido a lateral do carro. O motociclista, de 25 anos, foi socorrido pelo Samu ao Pronto-Socorro Central de Bauru com dores na região do tórax e escoriações leves nos braços e nas pernas. Conforme o registro policial, a documentação dos dois condutores e dos veículos estava regular.

Porém, durante a vistoria do Gol, os policiais constataram que os dois pneus traseiros já haviam ultrapassado o limite TWI, indicador utilizado para apontar o nível máximo de desgaste permitido do pneu. Diante da irregularidade, foi necessária a troca dos pneus no local do acidente. Após a substituição o veículo foi liberado.