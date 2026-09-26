Um bitrem carregado com combustível tombou no início da manhã deste sábado (26) no trevo da rodovia João Batista Cabral Renó (Bauru-Ipaussu), em Piratininga (13 quilômetros de Bauru). O acidente provocou o derramamento de diesel no local e exigiu a mobilização de equipes de emergência e de órgãos ambientais. O trecho chegou a ser interditado, mas já foi liberado ao trânsito.

Segundo informações da artesp, o Volvo FH 440 seguia pela rodovia, no sentido Piratininga, quando acessou a alça do dispositivo para entrar no trevo que dá acesso a cidade. Durante a subida do aclive, o veículo perdeu força e retornou em marcha à ré, formando um efeito conhecido como "L". O motorista não se feriu.

Com o movimento, a segunda composição se desacoplou e tombou. O acidente danificou a tampa da válvula superior do tanque, provocando o vazamento de diesel. A concessionária Cart acionou equipes da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Piratininga. O Meio Ambiente do município também foi mobilizado. Foi realizada uma contenção para evitar que o combustível atingisse ainda mais o sistema de drenagem.

Após o transbordo da carga, o veículo foi destombado e o trevo foi liberado para o tráfego.