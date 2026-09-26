26 de setembro de 2026
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NA BAURU-IPAUSSU

Bitrem tomba e derrama diesel em trevo de Piratininga

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Bitrem tombou no trevo de acesso para Priratininga
Bitrem tombou no trevo de acesso para Priratininga

Um bitrem carregado com combustível tombou no início da manhã deste sábado (26) no trevo da rodovia João Batista Cabral Renó (Bauru-Ipaussu), em Piratininga (13 quilômetros de Bauru). O acidente provocou o derramamento de diesel no local e exigiu a mobilização de equipes de emergência e de órgãos ambientais. O trecho chegou a ser interditado, mas já foi liberado ao trânsito.

Segundo informações da artesp, o Volvo FH 440 seguia pela rodovia, no sentido Piratininga, quando acessou a alça do dispositivo para entrar no trevo que dá acesso a cidade. Durante a subida do aclive, o veículo perdeu força e retornou em marcha à ré, formando um efeito conhecido como "L". O motorista não se feriu.

Com o movimento, a segunda composição se desacoplou e tombou. O acidente danificou a tampa da válvula superior do tanque, provocando o vazamento de diesel.  A concessionária Cart acionou equipes da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Piratininga. O Meio Ambiente do município também foi mobilizado. Foi realizada uma contenção para evitar que o combustível atingisse ainda mais o sistema de drenagem.
Após o transbordo da carga, o veículo foi destombado e o trevo foi liberado para o tráfego.

Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
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