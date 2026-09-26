Empresas optantes pelo Simples Nacional precisam avaliar, até 30 de setembro, qual regime tributário será mais adequado diante das mudanças previstas pela reforma tributária. Segundo o contador e diretor financeiro da Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo (Fecontesp), o bauruense Rui Rocha, a decisão deve levar em conta não apenas o faturamento e a atividade da empresa, mas principalmente o perfil de seus clientes e fornecedores.

Rocha explica que a mudança terá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2027 e poderá ser especialmente relevante para empresas que vendem produtos ou prestam serviços para outras companhias enquadradas no lucro presumido ou no lucro real. Nesses casos, a possibilidade de geração e transferência de créditos tributários poderá influenciar a relação comercial.

Além da decisão sobre o regime, o contador chama atenção para outra obrigação com prazo também em 30 de setembro. Empresas do Simples Nacional que receberam notificação da Receita Federal por débitos precisam regularizar a situação, seja por meio do pagamento ou do parcelamento dos impostos, para permanecer no regime. Até 2025, esse procedimento ocorria normalmente entre dezembro e janeiro, mas o prazo foi antecipado para setembro em razão da reforma tributária.