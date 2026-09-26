O Esporte Clube Noroeste mobiliza a orcida para um dos jogos mais importantes da temporada. Neste domingo (27), às 10h, o Alvirrubro recebe o São José, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, pelo primeiro confronto da semifinal da Copa Paulista Rivalo 2026. Em busca de uma vaga na grande final, o clube convoca os noroestinos para lotar o Alfredão e transformar as arquibancadas em uma força a mais na luta pela classificação.
Pensando em um Alfredão lotado para a semifinal, o Noroeste mantém a promoção “Todos Pagam Meia” nas arquibancadas Benedito Eleutério e Eucalipto, com ingressos a R$ 40,00 para todos os torcedores nesses setores.
A condição especial reforça o chamado para que a torcida compareça em peso e faça a diferença no primeiro duelo da semifinal. Com o apoio dos noroestinos, a equipe entra em campo determinada a conquistar um resultado positivo diante do São José e dar o primeiro passo rumo à decisão da competição.
Após garantir presença entre os quatro melhores da Copa Paulista Rivalo, o Norusca inicia uma nova etapa de sua caminhada. Em um confronto eliminatório, o fator casa ganha ainda mais importância, e a energia vinda das arquibancadas pode ser fundamental para impulsionar o time durante os 90 minutos.
É hora de vestir o manto alvirrubro, reunir familiares e amigos e marcar presença no estádio. A união entre elenco e torcida será essencial para fortalecer o Noroeste nesta reta decisiva e fazer do Alfredão um ambiente de apoio e incentivo na luta por uma vaga na final.
Além dos setores contemplados pela promoção, os ingressos para a Arquibancada Central custam R$ 100,00 a inteira e R$ 50,00 a meia-entrada. Na Cadeira Coberta, os valores são de R$ 200,00 a inteira e R$ 100,00 a meia-entrada. Para a torcida visitante, as entradas custam R$ 80,00 a inteira e R$ 40,00 a meia-entrada, benefício destinado exclusivamente aos torcedores que possuem direito legal à meia-entrada, mediante apresentação de documento comprobatório.
Os ingressos podem ser adquiridos online pelo site oficial de vendas ecnoroeste.eleventickets.com/ingressos ou presencialmente na secretaria do clube, localizada na Rua Benedito Eleutério, 4-10, Vila Pacífico, durante o horário comercial.
Garotada não paga
O mês das crianças vai começar mais cedo no Alfredão. Em uma iniciativa especial para aproximar as novas gerações da paixão alvirrubra, o Noroeste decidiu antecipar as comemorações dedicadas à garotada e preparou uma ação para o confronto diante do São José, neste domingo (27), às 10h, no Alfredão, em Bauru. A partida abre a semifinal da Copa Paulista Rivalo 2026 e representa o primeiro passo na disputa por uma vaga na grande final.
Para transformar a manhã de domingo em uma experiência inesquecível para as famílias noroestinas, crianças de até 12 anos terão entrada gratuita nas arquibancadas Benedito Eleutério e Eucalipto. O acesso será permitido mediante apresentação de documento de identificação que comprove a idade, desde que os pequenos torcedores estejam acompanhados dos pais ou responsáveis. A proposta é abrir as portas do Alfredão para que a garotada vivencie de perto a emoção de uma semifinal, fortaleça seus laços com o clube e comece a construir suas próprias histórias ao lado do Norusca.