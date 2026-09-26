O Esporte Clube Noroeste mobiliza a orcida para um dos jogos mais importantes da temporada. Neste domingo (27), às 10h, o Alvirrubro recebe o São José, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, pelo primeiro confronto da semifinal da Copa Paulista Rivalo 2026. Em busca de uma vaga na grande final, o clube convoca os noroestinos para lotar o Alfredão e transformar as arquibancadas em uma força a mais na luta pela classificação.

Pensando em um Alfredão lotado para a semifinal, o Noroeste mantém a promoção “Todos Pagam Meia” nas arquibancadas Benedito Eleutério e Eucalipto, com ingressos a R$ 40,00 para todos os torcedores nesses setores.

A condição especial reforça o chamado para que a torcida compareça em peso e faça a diferença no primeiro duelo da semifinal. Com o apoio dos noroestinos, a equipe entra em campo determinada a conquistar um resultado positivo diante do São José e dar o primeiro passo rumo à decisão da competição.