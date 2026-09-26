A campanha vai chegando ao seu primeiro turno movida mais a escândalos do que por propostas em favor do Brasil. Em seguidas pesquisas de tendência de votos, Lula da Silva e Flávio Bolsonaro prosseguem tecnicamente empatados nos dois turnos e guardam munição para a etapa derradeira.
Os boatos em Brasília são muito fortes sobre o que virá a público a partir de 4 de outubro. Fala-se de uma tal Noite das Astronautas, promovida pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro numa suíte presidencial em Nova York, em meados de 2024. Figuras da elite empresarial e autoridades dançaram de cuecas com "meninas novinhas" de macacões prateados e capacetes fetiche/fantasias. Na festa não faltou o agora famoso uísque Macallan 18 anos (R$ 1 mil a garrafa no Sam´s de Bauru) e champanhe Dom Pérignon.
O ex-governador carioca Anthony Garotinho andou publicando um vídeo com imagens picantes que os especialistas garantem terem sido viciadas por Inteligência Artificial. Há quem garanta que as cenas são de fazer corar o Jeffrey Epstein. Em São Paulo, o mesmo Vorcaro reuniu agentes do mercado financeiro e políticos graúdos numa Festa Suíça, animada por "garotinhas" trazidas da Europa.
O bate-boca em Brasília aquece em véspera de eleição. A lobista Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha, utilizava malas de dinheiro vivo para influenciar a assinatura de grandes contratos de interesse dos seus clientes. Os diálogos transcritos do celular aprendido, revelam pagamentos feitos pelo motorista da moça a funcionários com cargos altos no Ministério do Desenvolvimento Social. Há também o caso já conhecido envolvendo Marco Antônio Ribeiro, o Marcola, ex-chefe de gabinete de Lula. Roberta bancou R$ 217 mil em faturas de cartão de crédito.
Há vazamentos da esquerda e da direita. De Chico a Francisco. Dizem que Vorcaro não suporta mais o apartamento com quarto, banheiro, frigobar e ar-condicionado em que está preso na Polícia Federal. Quer prisão domiciliar e ameaça implicar ministros do STF se lhe negarem as comodidades do lar.
Os ministros Luiz Fux e Kássio Nunes Marques cada vez mais se complicam com vazamentos de diálogos explícitos. Até André Mendonça, o "terrivelmente evangélico", pode se complicar com os negócios do seu Instituto Iter.
Muito choro e ranger de dentes vamos assistir no segundo turno. Assim a Bíblia descreve o sofrimento, o arrependimento tardio e a angústia profunda daqueles que forem rejeitados no juízo final.
Segundo pesquisa da Quaest, a tendência é de Flávio Bolsonaro herdar a maior parte dos votos dados aos nanicos. É um dado importante se considerarmos que a eleição será decidida por alguns milhares de votos. O PL de Bolsonaro está preocupado com o pleito em São Paulo. Tarcísio está com 50% no Datafolha e pode ganhar no primeiro turno. Seus eleitores, uma vez satisfeitos, tendem a abandonar a nova rodada de votação para a escolha do Presidente. O PT tem a mesma preocupação no Nordeste. Na Bahia, Ceará, Pernambuco, Alagoas e Piauí Lula é majoritário e os seus candidatos a governador podem levar no primeiro turno e saírem de férias.
Esta é a campanha presidencial mais pobre desde a redemocratização do país. O povo nem se interessa em discutir política, dado o menu de temáticas escandalosas para comentar. Lula queima os cartuchos com decisões populistas que aumentam o déficit fiscal. No seu último discurso prometeu "acabar com as Bet´s". Vai mandar uma Medida Provisória para a Câmara dos Deputados, com esse teor, culpando as apostas pelo de endividamento das famílias. Os cartolas estão apavorados, armam lobbies e meios de pressão para que seja rejeitada a proposta. Este ano as casas de apostas injetaram mais de R$ 1 bilhão nos principais times. O governo federal arrecadou R$ 10 bilhões de janeiro a agosto. Melhor acabar com os cassinos online como o jogo do tigrinho, uma verdadeira desgraça.