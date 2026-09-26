A campanha vai chegando ao seu primeiro turno movida mais a escândalos do que por propostas em favor do Brasil. Em seguidas pesquisas de tendência de votos, Lula da Silva e Flávio Bolsonaro prosseguem tecnicamente empatados nos dois turnos e guardam munição para a etapa derradeira.

Os boatos em Brasília são muito fortes sobre o que virá a público a partir de 4 de outubro. Fala-se de uma tal Noite das Astronautas, promovida pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro numa suíte presidencial em Nova York, em meados de 2024. Figuras da elite empresarial e autoridades dançaram de cuecas com "meninas novinhas" de macacões prateados e capacetes fetiche/fantasias. Na festa não faltou o agora famoso uísque Macallan 18 anos (R$ 1 mil a garrafa no Sam´s de Bauru) e champanhe Dom Pérignon.

O ex-governador carioca Anthony Garotinho andou publicando um vídeo com imagens picantes que os especialistas garantem terem sido viciadas por Inteligência Artificial. Há quem garanta que as cenas são de fazer corar o Jeffrey Epstein. Em São Paulo, o mesmo Vorcaro reuniu agentes do mercado financeiro e políticos graúdos numa Festa Suíça, animada por "garotinhas" trazidas da Europa.