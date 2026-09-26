O Grupo de Operações Especiais (GOE), unidade vinculada à Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil, realizou na manhã desta sexta-feira (25) uma ação que resultou na prisão em flagrante de uma mulher por posse de arma de fogo de uso restrito. A diligência se deu no Núcleo Residencial Edison Bastos Gasparini, em Bauru. O caso foi registrado em Boletim de Ocorrência.

No imóvel, durante diligências, os investigadores localizaram uma mulher de 25 anos, que informou à equipe a existência de uma arma de fogo no interior do quarto. No local indicado, os policiais encontraram uma pistola calibre 9 mm, de uso restrito, da marca Smith & Wesson, acondicionada em uma bolsa e acompanhada de um coldre. Diante da materialidade do delito e dos indícios reunidos durante a diligência, a Autoridade Policial decretou a prisão em flagrante por infração ao artigo 16 do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03).

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deci), reafirma seu compromisso com a população de Bauru e região, atuando de forma estratégica na investigação criminal, na repressão qualificada aos delitos e na promoção da ordem pública.