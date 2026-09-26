Quando desvendamos a origem da Reabsorção Cervical Externa, primeiro fomos procurar os fundamentos. E a primeira pergunta foi: - como era o colo do dente, ou mais precisamente, a junção amelocementária. ,

Uma reabsorção entre esmalte e polpa, com ambos preservados, ocorre em dentes abaixo da mucosa, quase a brotar na boca. Parece cárie, mas solapa o esmalte sem atingir a polpa e foi descrita por Schindler em 1941 como Reabsorção Intracoronária Pré-Eruptiva, ou RIPE entre nós. Mas, pouco se sabia sobre a causa.

Tudo era Choquet que em 1899 analisara cortes por desgaste de dentes ao microscópio comum. Para cada dente, um corte apenas. Em 10% dos dentes ou cortes, havia áreas que o esmalte e o cemento não se encontram, com janelas ou gaps de dentina expostos ao gel da matriz extracelular da gengiva que as recobre até aos 30 anos de idade. Mas, foi visto apenas um corte da linha da junção.

Quando traumatismos se concentram nesta área, a inflamação da gengiva dissolve o gel protetor e expõe a dentina das janelas ou gaps e suas proteínas antigênicas, os antígenos sequestrados. Os osteoclastos comandados pelo sistema imunológico reabsorvem a dentina no colo, dando origem a Reabsorção Cervical Externa. Quando se fazia muito clareamento externo, o peróxido de hidrogênio e derivados saiam da câmara pulpar pelos túbulos que se abriam nas janelas e também inflamavam e dissolviam o gel gengival.

Em um trabalho publicado aqui e exterior, vimos na microscopia eletrônica de varredura que todos os dentes humanos permanentes e decíduos tem janelas ou gaps de dentina ao longo de toda a linha da junção amelocementária. Aí ficou mais fácil compreender a frequência deste tipo de reabsorção. E fizemos uma analogia com a mitologia grega chamando a junção amelocementária de “o calcanhar de Aquiles do dente”.