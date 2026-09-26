Bauru chega às eleições de 2026 novamente diante de uma questão que se repete há décadas: a cidade conseguirá transformar seu peso eleitoral (277.515 aptos ao voto) em representantes próprios na Assembleia Legislativa de São Paulo e na Câmara dos Deputados?

A resposta dependerá de uma combinação de fatores que vai muito além da votação obtida pelos candidatos dentro do município. O histórico das cinco últimas eleições gerais mostra que Bauru já conseguiu eleger deputados estaduais em diferentes momentos, mas enfrenta uma dificuldade persistente para transformar candidaturas locais em cadeiras, sobretudo, na Câmara Federal. Também evidencia que votações expressivas dentro da cidade, isoladamente, não garantem eleição.

Em 2026, o cenário apresenta uma diferença em relação aos pleitos mais recentes: o número de candidaturas ligadas a Bauru diminuiu. Depois de 36 nomes disputarem vagas de deputado estadual e federal em 2022, a cidade chegou a setembro deste ano com 23 candidaturas — 13 para deputado federal e 10 para deputado estadual, segundo levantamento publicado pelo JC/JCNET após desistências de dois candidatos.