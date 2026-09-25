Equipe de Força Tática do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (25), em Bauru, um estrangeiro que havia engolido 96 cápsulas de dry, no total de cerca de 1 quilo, para entregar a um traficante do município. O comprador da droga também foi preso. A ocorrência, registrada como tráfico internacional de drogas, foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal (PF). O valor do entorpecente foi estimado pela polícia em cerca de R$ 40 mil.

De acordo com registro policial, a equipe estava em patrulhamento pelo bairro Nova Bauru quando avistou um homem que começou a correr ao notar a aproximação da viatura e entrou em uma residência. Após acompanhamento, ele foi abordado. No interior da casa, no chão, os policiais encontraram diversas cápsulas com dry.

Questionado, o suspeito alegou que é boliviano e estava vindo da cidade de Santa Cruz de La Sierra, onde teria ingerido 96 cápsulas da droga. Destas, 79 já teriam sido expelidas, e restariam cerca de 17 no seu estômago, totalizando 1 quilo de dry. Ele também alegou que recebia a quantia de R$ 2 mil por cada viagem ao Brasil.