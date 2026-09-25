Equipe de Força Tática do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (25), em Bauru, um estrangeiro que havia engolido 96 cápsulas de dry, no total de cerca de 1 quilo, para entregar a um traficante do município. O comprador da droga também foi preso. A ocorrência, registrada como tráfico internacional de drogas, foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal (PF). O valor do entorpecente foi estimado pela polícia em cerca de R$ 40 mil.
De acordo com registro policial, a equipe estava em patrulhamento pelo bairro Nova Bauru quando avistou um homem que começou a correr ao notar a aproximação da viatura e entrou em uma residência. Após acompanhamento, ele foi abordado. No interior da casa, no chão, os policiais encontraram diversas cápsulas com dry.
Questionado, o suspeito alegou que é boliviano e estava vindo da cidade de Santa Cruz de La Sierra, onde teria ingerido 96 cápsulas da droga. Destas, 79 já teriam sido expelidas, e restariam cerca de 17 no seu estômago, totalizando 1 quilo de dry. Ele também alegou que recebia a quantia de R$ 2 mil por cada viagem ao Brasil.
No imóvel, havia outro homem que, segundo a polícia, admitiu ser o comprador do entorpecente e revelou que havia encomendado um total de 5 quilos de dry, mas que outros quatro estrangeiros que transportavam as demais cápsulas acabaram presos de madrugada pela Polícia Federal na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul.
Ele contou ainda que havia 200 gramas de maconha em sua residência, divididos em quatro porções. A droga também foi apreendida. Os dois homens foram conduzidos à Delegacia da PF, onde foram autuados em flagrante. Posteriormente, o boliviano foi levado ao Pronto-Socorro Central (PSC), onde ficou internado sob escolta policial para que as cápsulas com dry que ainda estão em seu estômago possam ser expelidas.