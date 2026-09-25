Botucatu - Operação deflagrada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) cumpriu, na manhã desta sexta-feira (25), dois mandados de prisão preventiva em desfavor de um homem de 34 anos investigado por violência doméstica contra a ex-companheira. O acusado encontrava-se foragido da Justiça há aproximadamente um ano.

As ordens judiciais foram expedidas pela 2.ª Vara Criminal da Comarca de Botucatu e decorrem de investigações relacionadas aos crimes de ameaça, injúria, perseguição (stalking) e reiterados descumprimentos de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.

Segundo as apurações conduzidas pela DDM, mesmo após a concessão de medidas protetivas à vítima e de prisão anterior pelo descumprimento dessas determinações judiciais, o investigado teria continuado a praticar atos de perseguição e graves ameaças, inclusive de morte, por diversos meios de comunicação, incluindo telefonemas, mensagens eletrônicas, redes sociais e contatos indiretos por intermédio de terceiros.