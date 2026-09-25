O Ministério Público (MP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Bauru, apresentou nesta sexta-feira (25) à Justiça denúncia criminal contra seis investigados na Operação Cavalo de Troia, que apura supostas fraudes na estruturação da concessão dos serviços de gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos (lixo) de Bauru. O documento, protocolado às 17h, tem 317 páginas e descreve o que os promotores classificam como uma organização criminosa estruturada para interferir no processo de contratação pública.

Foram denunciados Cilene Chabuh Bordezan, Hamilton Liborio Agle, Mário Luiz Silvério, Talita de Andrade Soares Chieregatti, Sara Moura de Jesus e Vitor João de Freitas Costa. De acordo com a acusação, o grupo teria atuado em Bauru pelo menos desde meados de 2024 até setembro de 2026, com divisão de tarefas e participação de agentes públicos e particulares.

A denúncia atribui aos seis, em conjunto, os crimes de organização criminosa, contratação direta ilegal e frustração ou fraude ao caráter competitivo de licitação. Também são descritos episódios específicos de corrupção ativa e passiva envolvendo Cilene, Hamilton, Talita, Sara e Mário.