Barra Bonita - A Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru) assinou nesta sexta-feira (25) a renovação dos convênios com o Hospital e Maternidade São José de Barra Bonita, o que garante a continuidade do atendimento de urgência e emergência no município. Pelos novos convênios, o Executivo vai repassar R$ 6.274.347,84 para o atendimento do Pronto-Socorro (PS) e R$ 4.837.863,36 para a disponibilidade de médicos no hospital. O total chega a R$ 11.112.211,20, cerca de R$ 926 mil por mês. O convênio vale por 12 meses, a partir de 1 de outubro de 2026.

Participaram da assinatura o prefeito Manoel Fabiano Ferreira Filho, o presidente do hospital, Marcos Peroto, o secretário municipal de Saúde, Nilson Ereno, o representante do Conselho Deliberativo do hospital, Sérgio Caleffi Junior, e a vereadora Cássia Bispo de Almeida, representando os vereadores da cidade.

Os convênios entre a prefeitura e o hospital deveriam ter sido renovados até 30 de junho deste ano. O hospital apresentou o pedido de renovação dentro do prazo, instruindo-o com os valores que a entidade considerava necessários para manter os serviços.