Barra Bonita - A Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru) assinou nesta sexta-feira (25) a renovação dos convênios com o Hospital e Maternidade São José de Barra Bonita, o que garante a continuidade do atendimento de urgência e emergência no município. Pelos novos convênios, o Executivo vai repassar R$ 6.274.347,84 para o atendimento do Pronto-Socorro (PS) e R$ 4.837.863,36 para a disponibilidade de médicos no hospital. O total chega a R$ 11.112.211,20, cerca de R$ 926 mil por mês. O convênio vale por 12 meses, a partir de 1 de outubro de 2026.
Participaram da assinatura o prefeito Manoel Fabiano Ferreira Filho, o presidente do hospital, Marcos Peroto, o secretário municipal de Saúde, Nilson Ereno, o representante do Conselho Deliberativo do hospital, Sérgio Caleffi Junior, e a vereadora Cássia Bispo de Almeida, representando os vereadores da cidade.
Os convênios entre a prefeitura e o hospital deveriam ter sido renovados até 30 de junho deste ano. O hospital apresentou o pedido de renovação dentro do prazo, instruindo-o com os valores que a entidade considerava necessários para manter os serviços.
Segundo a administração municipal, no dia marcado para a assinatura, o hospital teria se negado a assinar os convênios e informado que precisaria de mais R$ 500 mil por mês, além do valor inicialmente proposto, que era de aproximadamente R$ 1 milhão mensal.
O município entrou na Justiça para evitar a interrupção dos serviços de urgência e emergência prestados à população. Em decisão liminar, a Justiça garantiu por 30 dias a continuidade dos serviços e os repasses nos valores que o hospital havia apresentado inicialmente. Posteriormente, a Justiça concedeu nova liminar prorrogando a continuidade dos serviços por mais 60 dias. Com tais medidas, a população não ficou sem atendimento.
Auditoria
Após garantir judicialmente a continuidade dos serviços, a prefeitura ingressou com nova ação judicial, desta vez para requerer a realização de auditoria que permita conhecer a real situação do hospital, cujos trabalhos ainda estão em andamento e abrangem todos os setores da instituição, permitindo avaliar sua real situação e identificar eventuais necessidades de melhorias.
"Concluída a auditoria, será elaborado um plano de recuperação com medidas voltadas à correção dos problemas identificados e ao aprimoramento dos serviços prestados pelo hospital. A iniciativa busca assegurar atendimento de qualidade à população e promover a aplicação eficiente dos recursos públicos destinados mensalmente à entidade", diz, em nota.
A prefeitura reforça que acompanha de perto a aplicação dos recursos públicos destinados ao hospital e que a prioridade é garantir à população de Barra Bonita atendimento de saúde contínuo, seguro e de qualidade.