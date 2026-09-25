Lins - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Lins (102 quilômetros de Bauru), com apoio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e Setor de Investigações Gerais (SIG), deflagrou na manhã desta sexta-feira (25) a operação "Encurralados" visando combater o tráfico de drogas no município. No total, foram apreendidos cerca de R$ 40 mil em entorpecentes, parte deles em uma casa vigiada por câmeras para alertar sobre a eventual presença da polícia. Dois homens foram presos em flagrante.

A ação teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca domiciliar expedidos pela Justiça após uma investigação apontar a atuação associada de dois investigados na comercialização de drogas em um ponto de venda na cidade. Nas diligências, os policiais civis localizaram expressiva quantidade de drogas e materiais relacionados à atividade criminosa.

Ao todo, foram apreendidos 22 tijolos de maconha de diversos tamanhos; 17 tijolos pequenos de maconha; 65 porções médias de maconha; diversas porções de maconha já fracionadas; 126 pedras de crack; um tijolo de crack; 13 porções de cocaína; três pedras brutas de cocaína; balanças de precisão; celulares; anotações; materiais; R$ 795,00 e uma moto.