25 de setembro de 2026
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PIRATININGA-AGUDOS

Caminhada da Fé tem quase 5 mil inscritos; cadastro vai até 4/10

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Fabiano Ferreira
Em 2024, mais de 1.200 peregrinos participaram da caminhada
Em 2024, mais de 1.200 peregrinos participaram da caminhada

Quase 5 mil pessoas já se inscreveram para participar da 5.ª Caminhada da Fé, tradicional manifestação religiosa que será realizada no dia 18 de outubro, um domingo, com saída às 6h da Fábrica de Barbantes (Facop), em Piratininga. Os peregrinos percorrerão aproximadamente 22 quilômetros pela estrada velha até o Seminário Santo Antônio, em Agudos.

De acordo com a organização, até o início desta semana, participantes de 54 municípios já haviam confirmado presença na Caminhada da Fé. Bauru reúne o maior grupo, com 2.213 inscritos, seguida por Agudos, com 1.126. As inscrições terminam no dia 4 de outubro.

O cadastro é individual e gratuito e pode ser feito pelo formulário oficial da caminhada, por meio do link https://forms.gle/XBRNXacxdDhVGi5R6 . A inscrição ajuda a organização a dimensionar a estrutura de apoio aos peregrinos. Vagas para ônibus e almoço já estão esgotadas.

Criada em 2022, quando reuniu cerca de 150 pessoas, a Caminhada da Fé cresceu a cada edição. Em 2023, o número chegou a 500 participantes. Em 2024, ultrapassou 1.200. Em 2025, mais de 2,5 mil peregrinos participaram. Neste ano, a chegada ao Seminário Santo Antônio terá acolhimento, bênção e momentos de oração.

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