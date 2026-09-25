Quase 5 mil pessoas já se inscreveram para participar da 5.ª Caminhada da Fé, tradicional manifestação religiosa que será realizada no dia 18 de outubro, um domingo, com saída às 6h da Fábrica de Barbantes (Facop), em Piratininga. Os peregrinos percorrerão aproximadamente 22 quilômetros pela estrada velha até o Seminário Santo Antônio, em Agudos.

De acordo com a organização, até o início desta semana, participantes de 54 municípios já haviam confirmado presença na Caminhada da Fé. Bauru reúne o maior grupo, com 2.213 inscritos, seguida por Agudos, com 1.126. As inscrições terminam no dia 4 de outubro.

O cadastro é individual e gratuito e pode ser feito pelo formulário oficial da caminhada, por meio do link https://forms.gle/XBRNXacxdDhVGi5R6 . A inscrição ajuda a organização a dimensionar a estrutura de apoio aos peregrinos. Vagas para ônibus e almoço já estão esgotadas.