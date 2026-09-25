25 de setembro de 2026
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EM BOTUCATU

Vigilância Ambiental em Saúde passa a contar com plantão 24 horas

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Prefeitura de Botucatu
Uma equipe permanecerá de plantão para atender situações que demandem manejo especializado em qualquer horário
Uma equipe permanecerá de plantão para atender situações que demandem manejo especializado em qualquer horário

Botucatu - A Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) ampliará, a partir de segunda-feira (28), o atendimento destinado a determinadas ocorrências envolvendo animais. Com a mudança, o serviço passará a funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana, incluindo finais de semana e feriados.

A novidade garante cobertura também durante a madrugada. Atualmente, fora do horário comercial, aos finais de semana e feriados, os atendimentos são realizados até as 21 horas. A partir da nova organização, uma equipe permanecerá de plantão para atender situações que demandem manejo especializado em qualquer horário.

Quais ocorrências serão atendidas?

O plantão será direcionado ao manejo de abelhas africanizadas e vespas, além do resgate de serpentes, morcegos, gambás, ouriços e outros pequenos mamíferos silvestres que estejam em situação de risco ou necessitem de intervenção especializada.

A ampliação considera as características da fauna presente em Botucatu e as transformações decorrentes do crescimento do município. Animais silvestres podem se adaptar aos ambientes urbanos e utilizar árvores, jardins, telhados, forros, muros e outras estruturas como locais de abrigo, alimentação ou passagem.

Nessas situações, segundo a administração municipal, a atuação especializada contribui tanto para a segurança da população quanto para o manejo adequado dos próprios animais.

Encontrou um animal? Não tente fazer o manejo

Ao encontrar um animal que possa necessitar da atuação da VAS, a orientação é não tentar capturá-lo, tocá-lo, provocá-lo ou espantá-lo. Além de aumentar o risco de acidentes, uma tentativa de intervenção sem os equipamentos e conhecimentos adequados pode dificultar posteriormente o trabalho da equipe responsável pelo manejo.

Como acionar o plantão?

Fora do horário comercial, o acionamento deverá ser feito por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), pelo telefone 153. A GCM receberá as informações sobre a ocorrência e acionará a equipe de plantão da Vigilância Ambiental em Saúde, que fará a avaliação da situação e o atendimento necessário.

"Com o funcionamento 24 horas, a VAS amplia sua capacidade de resposta às ocorrências e fortalece as ações de prevenção de acidentes, proteção da saúde da população e manejo seguro e responsável da fauna em Botucatu", ressalta a prefeitura, por meio de nota.

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