Botucatu - A Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) ampliará, a partir de segunda-feira (28), o atendimento destinado a determinadas ocorrências envolvendo animais. Com a mudança, o serviço passará a funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana, incluindo finais de semana e feriados.
A novidade garante cobertura também durante a madrugada. Atualmente, fora do horário comercial, aos finais de semana e feriados, os atendimentos são realizados até as 21 horas. A partir da nova organização, uma equipe permanecerá de plantão para atender situações que demandem manejo especializado em qualquer horário.
Quais ocorrências serão atendidas?
O plantão será direcionado ao manejo de abelhas africanizadas e vespas, além do resgate de serpentes, morcegos, gambás, ouriços e outros pequenos mamíferos silvestres que estejam em situação de risco ou necessitem de intervenção especializada.
A ampliação considera as características da fauna presente em Botucatu e as transformações decorrentes do crescimento do município. Animais silvestres podem se adaptar aos ambientes urbanos e utilizar árvores, jardins, telhados, forros, muros e outras estruturas como locais de abrigo, alimentação ou passagem.
Nessas situações, segundo a administração municipal, a atuação especializada contribui tanto para a segurança da população quanto para o manejo adequado dos próprios animais.
Encontrou um animal? Não tente fazer o manejo
Ao encontrar um animal que possa necessitar da atuação da VAS, a orientação é não tentar capturá-lo, tocá-lo, provocá-lo ou espantá-lo. Além de aumentar o risco de acidentes, uma tentativa de intervenção sem os equipamentos e conhecimentos adequados pode dificultar posteriormente o trabalho da equipe responsável pelo manejo.
Como acionar o plantão?
Fora do horário comercial, o acionamento deverá ser feito por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), pelo telefone 153. A GCM receberá as informações sobre a ocorrência e acionará a equipe de plantão da Vigilância Ambiental em Saúde, que fará a avaliação da situação e o atendimento necessário.
"Com o funcionamento 24 horas, a VAS amplia sua capacidade de resposta às ocorrências e fortalece as ações de prevenção de acidentes, proteção da saúde da população e manejo seguro e responsável da fauna em Botucatu", ressalta a prefeitura, por meio de nota.