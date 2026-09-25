Botucatu - A Vigilância Ambiental em Saúde (VAS) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) ampliará, a partir de segunda-feira (28), o atendimento destinado a determinadas ocorrências envolvendo animais. Com a mudança, o serviço passará a funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana, incluindo finais de semana e feriados.

A novidade garante cobertura também durante a madrugada. Atualmente, fora do horário comercial, aos finais de semana e feriados, os atendimentos são realizados até as 21 horas. A partir da nova organização, uma equipe permanecerá de plantão para atender situações que demandem manejo especializado em qualquer horário.

Quais ocorrências serão atendidas?

O plantão será direcionado ao manejo de abelhas africanizadas e vespas, além do resgate de serpentes, morcegos, gambás, ouriços e outros pequenos mamíferos silvestres que estejam em situação de risco ou necessitem de intervenção especializada.