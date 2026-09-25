A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, realiza neste domingo (27), a partir das 16h, o Projeto Vitória Rock 2026. O festival terá quatro bandas regionais e a banda Cachorro Grande, no anfiteatro do Parque Vitória Régia. As apresentações são gratuitas, em um dos festivais de rock mais tradicionais da região de Bauru.
O Vitória Rock terá como atrações as bandas Nightfall, Sociopata, Danger e Calibrados, que foram selecionadas por edital da Secretaria de Cultura. A banda Cachorro Grande é a atração de encerramento. Formada em Porto Alegre, a banda fez sucesso na década de 2000. Os gaúchos voltaram a se apresentar neste ano com sua formação clássica.
NIGHTFALL
A primeira apresentação, às 16h, será com a banda Nightfall – Nightwish Tribute, que começou em 2017, como um tributo ao metal sinfônico do Nightwish, passando pelas três fases da banda. A Nightfall já se apresentou em casas noturnas e festivais, com destaque para os shows ao lado de nomes de destaque como Crypta, Viper e Luís Mariutti e Sepultura. A banda é formada por Luciana Lys no vocal, Rodolfo Gaspar na guitarra, Nando Toledo no baixo e vocal, Mazão Souza na bateria e Toshi Ossada nos teclados.
SOCIOPATA
O segundo show acontece às 17h, com a banda Sociopata, composta por músicos de Bauru e Agudos em 2008, e que aborda em suas letras aborda o egoísmo, ganância, desinformação e desigualdade social por um viés psicológico, conduz indo o público à reflexão sobre seus próprios atos e dos que o cercam. A Sociopada já lançou o demo ‘Sociopata’, em 2013, o EP ‘Corrosão’, em 2016, e o full length ‘Trauma’, em 2026. A banda é formada por Kleber Cabrera no vocal, Thiago Braga na guitarra e backing vocal, Renato Spoldari no baixo e backing vocal, Leopoldo Sanches na guitarra e Marcos Figueiredo na bateria.
DANGER
Em seguida, às 18h, o show será com a banda Danger, que começou em 2022, unindo clássicos do rock a interpretações marcantes e originais. Com presença de palco é outra característica presente nas apresentações, que já passaram por diversos municípios do interior paulista. A banda é formada por Ari Vieira no vocal, Bia Penachi na guitarra, Daniel Brasil no baixo e Marília Galletti na bateria.
CALIBRADOS
Fechando as apresentações das bandas regionais, às 19h, o show com a banda Calibrados vai contar com tributo a Raul Seixas, um dos grandes nomes do rock brasileiro, que completaria 80 anos em 2026. A banda Calibrados teve início em Bauru, em 2008, e mescla rock, temas de filmes e canções autorais. Lançou o DVD ‘Acústicos e Calibrados ao Vivo’, em 2012, o EP ‘Calibrado’, em 2014, e o álbum ‘Velhas Sortidas’, em 2020. Neste período, também foram lançados singles, com apresentações em diversos festivais e eventos em diversos estados. A banda é formada por Thiago Xavier no vocal e guitarra, Rica Nogueira na guitarra e vocal, Márcio Lanzarini no baixo e vocal, e Euler Silva na bateria.
CACHORRO GRANDE
O encerramento do Vitória Rock terá o show com a banda Cachorro Grande, às 20h. Um dos principais nomes do rock nacional nos anos 2000, a banda lançou os álbuns ‘Cachorro Grande’, em 2001, ‘As Próximas Horas Serão Muito Boas’, em 2004, ‘Pista Livre’, em 2005, ‘Todos os Tempos’, em 2007, ‘Cinema’, em 2009, ‘Baixo Augusta’, em 2011, ‘Costa do Marfim’, em 2014, e ‘Electromond’, em 2016. Após um hiato, que vinha desde 2019, a Cachorro Grande voltou com sua formação clássica em 2026, fazendo shows com seus maiores sucessos. A banda é formada por Beto Bruno no vocal, Marcelo Gross na guitarra, Gabriel Azambuja na bateria, e Pedro Pelotas no teclado.
PROGRAMAÇÃO
Dia 27/09 (domingo)
16h – Nightfall – Nightwish Tribute
17h – Sociopata
18h – Danger
19h – Calibrados
20h – Cachorro Grande