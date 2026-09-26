Aprender a operar uma máquina de costura, fazer reparos elétricos ou desenvolver habilidades que podem se transformar em uma nova oportunidade profissional ou fonte de renda. Essa foi a experiência de 115 pessoas de cinco municípios — Agudos (no Distrito de Domélia); Álvaro de Carvalho; Itatinga; Oriente; e Marília (no Distrito de Rosália) — que participaram gratuitamente do projeto Formação Profissional, promovido pela Bracell, com execução do Senai, e apoio das prefeituras municipais, entre maio e julho deste ano.

Nesta edição, foram oferecidas 400 horas de formação, entre aulas teóricas e práticas, distribuídas em 10 cursos gratuitos, nas áreas de elétrica, mecânica automotiva, alimentação, pintura residencial e costura.

O projeto tem como propósito contribuir para o desenvolvimento das comunidades por meio da educação e da qualificação profissional, ampliando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e de geração de renda.