Aprender a operar uma máquina de costura, fazer reparos elétricos ou desenvolver habilidades que podem se transformar em uma nova oportunidade profissional ou fonte de renda. Essa foi a experiência de 115 pessoas de cinco municípios — Agudos (no Distrito de Domélia); Álvaro de Carvalho; Itatinga; Oriente; e Marília (no Distrito de Rosália) — que participaram gratuitamente do projeto Formação Profissional, promovido pela Bracell, com execução do Senai, e apoio das prefeituras municipais, entre maio e julho deste ano.
Nesta edição, foram oferecidas 400 horas de formação, entre aulas teóricas e práticas, distribuídas em 10 cursos gratuitos, nas áreas de elétrica, mecânica automotiva, alimentação, pintura residencial e costura.
O projeto tem como propósito contribuir para o desenvolvimento das comunidades por meio da educação e da qualificação profissional, ampliando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e de geração de renda.
Além do aprendizado técnico, a iniciativa busca fortalecer a autonomia dos participantes e prepará-los para diferentes possibilidades profissionais.
“O acesso ao conhecimento e à formação técnica pode apoiar as pessoas na construção de suas próprias trajetórias, seja por meio de uma oportunidade de emprego, do empreendedorismo ou do aperfeiçoamento de atividades que já fazem parte de suas realidades”, afirma Camila Mazi Dacome, especialista de Responsabilidade Social da Bracell.
Conhecimento que ganha aplicação prática
As histórias dos participantes mostram como os conhecimentos adquiridos durante as formações podem ser aplicados em diferentes contextos.
No distrito de Rosália, Maria Eduarda Ferreira Lima, de 28 anos, teve no curso de Técnicas de Costura em Máquina Reta e Overloque uma oportunidade de desenvolver novas competências.
“Eu fiquei muito feliz quando o curso veio para Rosália, pois foi uma oportunidade de aprender. Eu não sabia nada sobre a máquina overloque e, com as aulas práticas, consegui aprender a utilizá-la e fazer os exercícios. Foi uma experiência muito boa e o conhecimento foi enriquecedor”, afirma.
Já no distrito de Domélia, a formação em Auxiliar de Eletricista representou a possibilidade de enxergar novos caminhos profissionais para Mateus Augusto Rabelo Beuttenmuller, de 24 anos. Sem conhecimento prévio na área elétrica, ele encontrou nas aulas práticas o primeiro contato com uma nova atividade profissional.
“Este curso acrescentou bastante experiência na minha vida e só tenho a agradecer. No momento, eu ainda não trabalho nesta área, mas, depois de fazer o curso, já consegui trocar o chuveiro da minha casa, instalar holofotes e arrumar tomadas. Penso nisso também como uma forma de gerar uma renda extra”, conta.
Para os participantes, a formação amplia possibilidades ao transformar conhecimento em aplicação prática, seja no mercado de trabalho, na geração de renda, no empreendedorismo ou no próprio cotidiano.
Para a Bracell, o projeto reforça o compromisso de contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde atua, por meio de iniciativas que ampliam o acesso à formação técnica, fortalecem a autonomia e criam novas oportunidades profissionais.
Sobre a Bracell
A Bracell é uma das líderes globais na produção de celulose solúvel e especial, com expertise no cultivo sustentável de eucalipto, base para a fabricação de celulose de alta qualidade. Com operações no Brasil desde 2003, a empresa integra o grupo Royal Golden Eagle (RGE), com sede em Singapura. Conta com mais de 11 mil colaboradores e duas unidades industriais no país — em Camaçari (BA) e Lençóis Paulista (SP) — além de escritório administrativo em Singapura e estruturas comerciais na Ásia, Europa e Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.bracell.com