A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho e os desafios para a construção de ambientes profissionais mais acessíveis e inclusivos estiveram entre os temas discutidos no simpósio “50 Anos da Sorri Bauru – Meio Século Transformando Realidades”, realizado no último dia 16, em Bauru. A Bracell participou do encontro, que celebrou as cinco décadas de atuação da instituição e reuniu profissionais, instituições e representantes da sociedade para debater inclusão, autonomia e direitos das pessoas com deficiência.

Representando a companhia, Juliana Porto, gerente de Saúde Ocupacional e Bem-Estar, e Marcos Sales, engenheiro-sênior de Projetos, participaram da mesa-redonda “Autonomia e Empregabilidade: Rompendo Barreiras no Mercado de Trabalho”. O debate abordou desafios e caminhos para ampliar as oportunidades de inclusão e desenvolvimento profissional de pessoas com deficiência.

Profissional autista com altas habilidades e mais de dez anos de experiência no mercado de trabalho, Marcos compartilhou sua trajetória e suas vivências na Bracell. Durante sua participação, chamou a atenção para as barreiras que podem surgir ao longo da jornada profissional, desde a percepção das lideranças sobre as capacidades das pessoas com deficiência até desafios de integração e convivência no ambiente de trabalho.