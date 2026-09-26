Bauru terá tempo estável e temperaturas em elevação nesta sexta-feira (25), segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). A previsão indica pouca nebulosidade e não há expectativa de chuva para a região. Em outras áreas do estado de São Paulo, podem ocorrer chuvas isoladas, principalmente nos setores norte e nordeste, durante a tarde.

No sábado (26) e no domingo (27), o sol deve predominar em Bauru e região, com períodos de nebulosidade variável e sem previsão de chuva para o estado de São Paulo. As temperaturas devem continuar em elevação ao longo do fim de semana. No sábado, a máxima deve chegar a 32°C, enquanto no domingo, os termômetros podem marcar entre 33°C e 34°C.