25 de setembro de 2026
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DESPEDIDA EM LENÇÓIS

Morre aos 91 anos 'seo' Corsino, referência da Legião Mirim

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução: Redes sociais
Corsino atuou por 55 anos de trabalho na Legião Mirim de Lençóis Paulista
Corsino atuou por 55 anos de trabalho na Legião Mirim de Lençóis Paulista

Morreu nesta quinta-feira (24), aos 91 anos, o policial militar reformado e ex-instrutor da Legião Mirim de Lençóis Paulista, José Alves Corsino Filho, conhecido como “seo” Corsino. Em razão da morte, o prefeito André Paccola Sasso, decretou luto oficial de três dias no município.  Nascido em Bauru em 1935, Corsino ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 1958 e, naquele período, fixou residência em Lençóis Paulista. Após se aposentar, recebeu quatro promoções e chegou à patente de 1º sargento.

Teve papel marcante na formação de gerações de jovens lençoenses. Mesmo não sendo natural da cidade, ficou à frente da Legião Mirim entre 1970 e 2025, período em que atuou diretamente na instrução, educação, orientação e acompanhamento dos adolescentes. Ao longo de 55 anos de trabalho, centenas de jovens que passaram pela entidade seguiram diferentes caminhos profissionais, constituíram famílias, abriram negócios e alcançaram posições de destaque. Pelo trabalho desenvolvido com os jovens e pela trajetória na Polícia Militar, Corsino recebeu o título de Cidadão Lençoense, concedido pela Câmara Municipal.

O velório está sendo realizado nesta sexta-feira (25), a partir das 7h, no plenário da Câmara Municipal de Lençóis Paulista. O sepultamento está previsto para as 16h, no Cemitério Municipal Alcides Francisco.

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