Uma criança de 4 anos foi encontrada sozinha, usando apenas fralda, na calçada de uma rua da vila São José, em Bariri (58 quilômetros de Bauru), por volta das 22h desta quinta-feira (24). O padrasto, de 23 anos, foi detido por abandono de incapaz.

Uma motorista que passava pela rua Amazonas viu o menino chorando e decidiu ajudá-lo. A criança contou que o “tio” havia saído de casa e o deixado sozinho. Após esperar cerca de 15 minutos sem a chegada de um responsável, ela acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Segundo o registro policial, o padrasto apareceu depois e afirmou que havia saído por cerca de cinco minutos para comprar bebidas em uma adega próxima. Ele disse ainda que a mãe da criança trabalha à noite e que ele é responsável pelo enteado nesse período.

O homem foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, onde o delegado ratificou a ocorrência pelo crime de abandono de incapaz, previsto no artigo 133 do Código Penal. Após ser ouvido, ele foi liberado para responder em liberdade. As informações são do site Noticiantes Centro-Oeste Paulista.