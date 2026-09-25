25 de setembro de 2026
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AGRESSÃO

Pai é preso após agredir filho de 13 anos com mangueira em Bariri

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução: Noticiantes Centro-Oeste Paulista
Adolescente ficou com marcas nas costas e nos braços
Adolescente ficou com marcas nas costas e nos braços

Um homem foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (24), em Bariri (56 quilômetros de Bauru), após agredir o próprio filho, de 13 anos, com uma mangueira de jardim. O adolescente deu entrada na Santa Casa acompanhado do avô materno e apresentava diversos hematomas, principalmente nas costas e nos braços.

Segundo o registro policial, a médica plantonista constatou as lesões e registrou o quadro em laudo. Ao ser atendido, o adolescente relatou que havia sido agredido pelo pai por causa de seu comportamento na escola. A Polícia Militar foi acionada e, com apoio do Conselho Tutelar, adotou as providências necessárias. O órgão recomendou que o adolescente permanecesse sob os cuidados do avô materno.

O pai foi localizado pelos policiais em uma residência no Jardim Maria Luiza e levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú. Na unidade, o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante pelo crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal. O homem permaneceu preso e aguardava audiência de custódia.

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