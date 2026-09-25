O time de Bauru vem de derrota para o Vôlei Renata fora de casa por 3 sets a 1 em jogo equilibrado, se mantendo com seis pontos nas cinco partidas disputadas (duas vitórias e três derrotas) e estando na quinta colocação. Já o time de Guarulhos venceu sua primeira partida no estadual, com 3 a 0 contra o Ilhabela Milclean. A equipe guarulhense vinha de quatro derrotas consecutivas por 3 a 0 no torneio.
A entrada é totalmente gratuita via Meu Sesi, sendo necessário reservar o ingresso previamente. A retirada online de ingressos já está disponível no link: https://www.sesisp.org.br/evento/3b823163-9448-4849-8c7a-d3fefff7b750/campeonato-paulista-de-volei-masculino-adulto-2026
Para a reta final da fase classificatória, o SESI Bauru teve o retorno de Lucas Barreto e Douglas Pureza. O central e o líbero estiveram com a Seleção Brasileira na preparação e conquista do Sul-Americano 2026, torneio que garantiu vaga olímpica para o time brasileiro. Barreto foi convocado após ser o melhor bloqueador da última Superliga, enquanto Pureza liderou a última edição da liga nacional em eficiência de recepção. O oposto do SESI Bauru, Samuel, é o maior pontuador do time com 102 pontos nas cinco partidas disputadas, seguido por Vaccari, que somou 70. Thiery é o melhor bloqueador da equipe, com 13 pontos no fundamento, e Vaccari é o melhor sacador, com oito pontos.
Campeonato Paulista Vôlei Masculino 2026
Calendário SESI Bauru:
SESI Bauru 3 x 1 Ilhabela Milclean - 21/08 - Arena Paulo Skaf, Bauru
SESI Bauru 3 x 2 Vôlei Mania Itaqua - 29/08 - Arena Paulo Skaf, Bauru
Viapol Vôlei São José 3 x 2 SESI Bauru - 05/09 - Arena Farma Conde, São José dos Campos
SESI Bauru 1 x 3 Suzano Vôlei - 12/09 - Arena Paulo Skaf, Bauru
Vôlei Renata 3 x 1 SESI Bauru - 18/09 - Ginásio Taquaral, Campinas
SESI Bauru x Sil Vôlei Guarulhos - 25/09 - 18h30 - Arena Paulo Skaf, Bauru
SABESP Praia Grande x SESI Bauru - 02/10 - 19h30 - Ginásio Rodrigão, Praia Grande