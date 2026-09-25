Uma motocicleta furtada em Agudos foi recuperada pela Polícia Militar em Bauru na madrugada desta sexta-feira (25), antes mesmo de o proprietário, de 21 anos, perceber que o veículo havia sido levado. Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, foram apreendidos após abandonarem a moto e fugirem de uma abordagem.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais foram acionados por volta das 2h56 para verificar dois indivíduos em atitude suspeita na avenida Alonso Campoi Padilha, no Fortunato Rocha Lima. Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois abandonaram a Honda CG 150 Titan e correram. Após cerco policial, os adolescentes foram localizados e apreendidos. Na sequência, os policiais descobriram que a moto havia sido furtada em frente à residência do proprietário, na rua Romano Dalbeto, em Agudos. O dono foi localizado pela PM de Agudos e só então soube que o veículo havia sido levado.

Durante a ocorrência, um dos adolescentes afirmou que teria ido até Agudos para buscar a motocicleta e que receberia dinheiro pela ação. O outro negou participação no furto. A ocorrência foi registrada como ato infracional análogo a furto qualificado. Os adolescentes foram entregues aos responsáveis legais para apresentação ao Ministério Público. Após os trâmites legais a motocicleta foi devolvida ao proprietário.