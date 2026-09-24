Chegou o dia! Nesta quinta-feira (24), às 20h, será a grande noite do audiovisual bauruense com a exibição dos 25 curtas-metragens selecionados pelo júri da Mostra Curta Bauru 2026. E ainda serão anunciados os três vencedores que receberão prêmios em dinheiro e certificados de participação. Este ano foi marcado pelo recorde de filmes inscritos, com 45 obras que passaram pela curadoria da mostra. A organização informa que os ingressos devem ser retirados entre 19h e 20h (somente um por pessoa). A entrada é gratuita e mediante lotação da sala. A classificação indicativa é de 14 anos.

O tema deste ano foi “A Mesa – Onde tem mesa, tem história”, um convite à criatividade e que produziu os mais diversos olhares para esse item tão presente na vida de todos. “Este ano ficamos muito satisfeitos e com o sentimento de dever cumprido, tanto pela quantidade de inscrições quanto pela qualidade das obras apresentadas. Uma pluralidade de gêneros, histórias e pontos de vista sobre a mesa. Quem for conferir nesta quinta-feira vai se emocionar, rir, chorar, ficar tenso, enfim, tem curta para todos os gostos”, diz Anielly Sanches, produtora executiva da Mostra Curta Bauru.