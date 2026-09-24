Chegou o dia! Nesta quinta-feira (24), às 20h, será a grande noite do audiovisual bauruense com a exibição dos 25 curtas-metragens selecionados pelo júri da Mostra Curta Bauru 2026. E ainda serão anunciados os três vencedores que receberão prêmios em dinheiro e certificados de participação. Este ano foi marcado pelo recorde de filmes inscritos, com 45 obras que passaram pela curadoria da mostra. A organização informa que os ingressos devem ser retirados entre 19h e 20h (somente um por pessoa). A entrada é gratuita e mediante lotação da sala. A classificação indicativa é de 14 anos.
O tema deste ano foi “A Mesa – Onde tem mesa, tem história”, um convite à criatividade e que produziu os mais diversos olhares para esse item tão presente na vida de todos. “Este ano ficamos muito satisfeitos e com o sentimento de dever cumprido, tanto pela quantidade de inscrições quanto pela qualidade das obras apresentadas. Uma pluralidade de gêneros, histórias e pontos de vista sobre a mesa. Quem for conferir nesta quinta-feira vai se emocionar, rir, chorar, ficar tenso, enfim, tem curta para todos os gostos”, diz Anielly Sanches, produtora executiva da Mostra Curta Bauru.
O grande vencedor da mostra receberá o valor de R$ 1.500,00. Já para o 2.º colocado, R$ 800,00. E para o 3.º lugar, serão R$ 500,00. Os curtas foram avaliados por um júri técnico formado pelo empresário e incentivador da cultura bauruense, Vinicius Fernandes; pela produtora cultural, artista da cena e coordenadora da Alumia Criativa, Talita Neves; e pela professora de audiovisual e doutora em comunicação com foco em linguagem cinematográfica, Natalia Conte.
A “Mostra Curta Bauru 2026” tem financiamento da Secretaria de Cultura de Bauru, por meio do Programa Municipal de Estímulo à Cultura. Realização da Dora Press Comunicação, em parceria com o Alameda Rodoserv Center e apoio cultural do Jornal da Cidade/JCNET.
Serviço:
Exibição da “Mostra Curta Bauru 2026”
Dia: Quinta-feira (24/09)
Local: Cine’n Fun (Alameda Rodoserv Center) – Rodovia Marechal Rondon Km 335.
Horário: a partir das 19h para retirada de ingressos (um por pessoa) / 20h