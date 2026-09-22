A chegada de uma nova frente fria alterou as condições do tempo em Bauru e em todo o Estado de São Paulo nesta terça-feira (22). A cidade registrou um acumulado de 20 milímetros de chuva durante a última madrugada, de acordo com a Defesa Civil de Bauru. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Marcelo Ryal, até a madrugada desta terça-feira a cidade acumulou 250 milímetros de chuva no mês, um recorde para o período.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp (IPMet), a média climatológica considerada para a primavera, que está começando, em Bauru é de aproximadamente 310 milímetros de chuva, levando em conta o trimestre de setembro, outubro e novembro. Em 2025, o acumulado no período foi de 259 milímetros, abaixo da média histórica.

Alguns cuidados devem ser tomados pela população durante períodos de chuva. Ryal orienta os motoristas a redobrarem a atenção no trânsito, principalmente devido ao risco de aquaplanagem. Durante chuvas fortes, a recomendação é buscar um local seguro e evitar áreas de alagamento. Manter uma lanterna recarregável ou uma unidade de luz de emergência em casa também pode ser de grande ajuda em situações de falta de energia elétrica.