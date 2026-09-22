A chegada de uma nova frente fria alterou as condições do tempo em Bauru e em todo o Estado de São Paulo nesta terça-feira (22). A cidade registrou um acumulado de 20 milímetros de chuva durante a última madrugada, de acordo com a Defesa Civil de Bauru. Segundo o coordenador da Defesa Civil, Marcelo Ryal, até a madrugada desta terça-feira a cidade acumulou 250 milímetros de chuva no mês, um recorde para o período.
De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp (IPMet), a média climatológica considerada para a primavera, que está começando, em Bauru é de aproximadamente 310 milímetros de chuva, levando em conta o trimestre de setembro, outubro e novembro. Em 2025, o acumulado no período foi de 259 milímetros, abaixo da média histórica.
Alguns cuidados devem ser tomados pela população durante períodos de chuva. Ryal orienta os motoristas a redobrarem a atenção no trânsito, principalmente devido ao risco de aquaplanagem. Durante chuvas fortes, a recomendação é buscar um local seguro e evitar áreas de alagamento. Manter uma lanterna recarregável ou uma unidade de luz de emergência em casa também pode ser de grande ajuda em situações de falta de energia elétrica.
Previsão
A previsão do IPMet para esta terça-feira (22) indica que o deslocamento da frente fria pelo Litoral paulista deve intensificar as áreas de instabilidade. O dia será de céu encoberto, com ocorrência de chuva e queda nas temperaturas. A partir de quarta-feira (23), o tempo começa a apresentar sinais de recuperação. A manhã ainda deve ser marcada por instabilidade e chuva, mas o sol volta a aparecer durante a tarde. Mesmo assim, pancadas isoladas não estão descartadas.
Na quinta-feira (24), a massa de ar instável perde força, favorecendo a redução da nebulosidade ao longo do dia. Já na sexta-feira (25), o tempo firme deve se consolidar na região, com predomínio de sol e sem previsão de chuva.