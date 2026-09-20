Dois homens ficaram gravemente feridos após serem atacados com golpes de faca na noite de sábado (19), em Lucianópolis (60 quilômetros de Bauru). As vítimas foram encontradas em um alojamento de trabalhadores e receberam os primeiros atendimentos antes de serem encaminhadas ao Hospital Santa Luzia, em Duartina. Devido à gravidade dos ferimentos, os dois homens seriam transferidos para hospitais de Bauru. As primeiras informações foram publicadas pelo Blog do Jarder Santos.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência aconteceu por volta das 23h30, na rua Irênio Zaninoto, nas proximidades do Posto de Saúde. Uma das vítimas foi localizada caída do lado de fora do alojamento, sob a chuva, com vários ferimentos provocados por golpes de faca. O segundo homem estava dentro do imóvel, na cozinha, e apresentava um ferimento profundo no abdômen. Durante o atendimento médico, foi constatado que uma das vítimas tinha duas perfurações no lado esquerdo do abdômen, que provocaram evisceração. A outra apresentava ferimentos na perna direita, na região da coxa, nas costas, nas nádegas e também no abdômen.

As primeiras informações apontam que os homens podem ter sido atacados em outro local e, depois, seguido até o alojamento onde moravam. A dinâmica do ataque e a motivação, no entanto, ainda não haviam sido esclarecidas.