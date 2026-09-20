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Cobra jiboia é resgatada no Jardim Estoril em Bauru; VÍDEO

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Os bombeiros foram acionados por um rapaz que passava pelo local e percebeu a presença do animal
Os bombeiros foram acionados por um rapaz que passava pelo local e percebeu a presença do animal

O 12º Grupamento de Bombeiros de Bauru realizou, na manhã deste domingo (20), o resgate de uma jiboia de aproximadamente um metro de comprimento, encontrada na quadra 16 da rua Floriano Peixoto, no Jardim Estoril, em Bauru.

Os bombeiros foram acionados por um rapaz que passava pelo local e percebeu a presença do animal. A equipe realizou a captura com segurança e, posteriormente, devolveu a jiboia ao seu habitat natural. Atuaram também na ocorrência os cabos Magri e Osmar da 1ª Cia da PM.

Em casos como esse, a orientação é acionar os órgãos competentes para realizar a retirada do animal com segurança. A população não deve tentar se aproximar ou capturá-lo. A recomendação é manter distância e observar o animal de longe até a chegada da equipe especializada. O Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo telefone 193.

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