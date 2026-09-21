Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (21), suspeito de participar de um roubo cometido em uma residência na Vila Industrial, em Bauru. Segundo o boletim de ocorrência, dois criminosos armados com um revólver invadiram o imóvel e levaram diversos objetos, além de um veículo. O carro foi localizado horas depois no Parque Jaraguá. A Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) por volta da 1h para atender à ocorrência. Entre os itens roubados estava um celular com sistema de localização. A vítima, de 30 anos, informou aos policiais que o aparelho apontava para um endereço na rua Jeso Contijo de Moraes.

A equipe foi até o local e encontrou dois homens na área de uma residência. Um deles correu para dentro do imóvel, enquanto o outro fugiu pulando muros. Os policiais entraram na casa e localizaram o suspeito, de 36 anos, escondido no banheiro. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o homem resistiu à abordagem e foi necessário o uso de força física moderada para contê-lo. No imóvel foram encontrados diversos objetos, entre eles bens reconhecidos posteriormente pela vítima como pertencentes à residência roubada. Também foi localizado um documento em nome de outro homem, de 33 anos, apontado como o segundo participante do crime. Durante a abordagem, o suspeito informou que o veículo levado no roubo foi abandonado na rua Miguel Simão, no Parque Jaraguá. A equipe realizou buscas e encontrou o automóvel, um Volkswagen Polo, por volta das 3h.

A vítima reconheceu os objetos encontrados na residência como sendo os mesmos levados durante o roubo. Entre os bens recuperados estavam uma televisão de 42 polegadas, avaliada em R$ 2,5 mil, um videogame PlayStation 5, botas, perfume, carregador, fone de ouvido e bolsa. Segundo a polícia, a vítima também reconheceu o homem preso como um dos autores do roubo e apontou o homem de 33 anos, identificado a partir do documento encontrado no imóvel, como outro envolvido. O segundo suspeito não foi localizado naquele momento. Após ser conduzido à Central de Polícia Judiciária, o homem de 36 anos teria chutado a viatura policial e agredido fisicamente um policial durante a apresentação da ocorrência. O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo, resistência, lesão corporal dolosa e dano na forma tentada. A autoridade policial também representou pela prisão preventiva.