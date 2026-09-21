Dois homens, de 36 e 49 anos, foram presos em flagrante na madrugada desta segunda-feira (21), após um roubo a uma residência na região central de Bauru. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, de 47 anos, foi ameaçada com facas, trancada no banheiro e teve diversos objetos levados pelos suspeitos. Parte dos bens foi recuperada pouco depois durante uma abordagem policial.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes realizavam patrulhamento preventivo pela rua Antônio Alves, na esquina com a rua Sete de Setembro, quando avistaram os dois homens carregando diversos objetos. Ao perceber a aproximação da viatura, um deles tentou fugir, mas foi detido. Durante a abordagem, um dos suspeitos carregava um televisor e um fone de ouvido. O outro transportava diversos objetos dentro de um lençol, utilizado como uma espécie de cesto. Entre os itens havia notebook, celular e uma faca. Com um dos abordados também foi localizado um cartão de crédito em nome da vítima.

Ainda conforme o registro policial, os objetos encontrados coincidiam com os bens informados como roubados durante uma ocorrência que estava sendo atendida em uma residência na rua Maria José, no Centro. A vítima relatou aos policiais que havia acabado de chegar do trabalho quando foi abordada pelos dois homens. Eles teriam dito que estavam com fome e, após serem autorizados a entrar na casa, teriam se apoderado de facas e passado a ameaçá-la.