A primavera, estação mais florida do ano, começa às 21h05 desta terça-feira (22) e deve apresentar condições diferentes do padrão em Bauru. A previsão indica uma estação mais quente e chuvosa do que a média, com aumento gradual da frequência das chuvas e possibilidade de tempestades acompanhadas de ventos fortes, granizo, trovoadas e descargas elétricas.

De acordo com o meteorologista Thiago Ferreira, do IPMet/Unesp, a primavera já tem como característica a retomada das chuvas após o período normalmente mais seco do inverno. Neste ano, porém, a tendência é de precipitações acima do esperado para a estação. A média climatológica considerada para a primavera em Bauru é de aproximadamente 310 milímetros de chuva, levando em conta o trimestre de setembro, outubro e novembro. Em 2025, o acumulado no período foi de 259 milímetros, abaixo da média histórica.

Em Bauru, a estação também é marcada por tardes quentes, temperaturas elevadas e aumento da umidade relativa do ar. Com a aproximação do verão, a maior incidência de radiação solar contribui para o aquecimento da atmosfera e favorece a formação das chamadas chuvas de verão, geralmente rápidas e intensas.