A primavera, estação mais florida do ano, começa às 21h05 desta terça-feira (22) e deve apresentar condições diferentes do padrão em Bauru. A previsão indica uma estação mais quente e chuvosa do que a média, com aumento gradual da frequência das chuvas e possibilidade de tempestades acompanhadas de ventos fortes, granizo, trovoadas e descargas elétricas.
De acordo com o meteorologista Thiago Ferreira, do IPMet/Unesp, a primavera já tem como característica a retomada das chuvas após o período normalmente mais seco do inverno. Neste ano, porém, a tendência é de precipitações acima do esperado para a estação. A média climatológica considerada para a primavera em Bauru é de aproximadamente 310 milímetros de chuva, levando em conta o trimestre de setembro, outubro e novembro. Em 2025, o acumulado no período foi de 259 milímetros, abaixo da média histórica.
Em Bauru, a estação também é marcada por tardes quentes, temperaturas elevadas e aumento da umidade relativa do ar. Com a aproximação do verão, a maior incidência de radiação solar contribui para o aquecimento da atmosfera e favorece a formação das chamadas chuvas de verão, geralmente rápidas e intensas.
Segundo o meteorologista, a combinação de calor, umidade e maior disponibilidade de energia na atmosfera cria condições favoráveis para a formação de tempestades. Por isso, podem ocorrer episódios de chuva forte em curto intervalo de tempo, acompanhados de trovoadas, raios, granizo e rajadas de vento.
O número de dias chuvosos também tende a aumentar gradativamente durante a estação, até a chegada do verão. Em períodos de estiagem, o calor pode voltar a se intensificar rapidamente durante as tardes.
Influência do El Niño
Outro fator que pode contribuir para o comportamento do tempo é o El Niño, fenômeno associado ao aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico e capaz de alterar a circulação dos sistemas meteorológicos. Conforme Ferreira, o fenômeno ainda estará atuando durante a primavera e pode favorecer o aumento da umidade e das precipitações na região. A influência, contudo, ainda depende do acompanhamento das condições atmosféricas ao longo da estação.
Para o período de setembro a novembro, registros dos últimos 28 anos apontam temperaturas mínimas entre 15°C e 18°C, em Bauru. A tendência geral para 2026, porém, é de uma primavera mais quente e chuvosa que o padrão climatológico.