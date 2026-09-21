A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 118 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Analista de Departamento Pessoal – 1 vaga
Analista de Operações I - Backoffice Jurídico (Administrativa) – 4 vagas
Assistente Administrativo – 1 vaga
Atendente – 1 vaga
Atendente de loja – vendedora – 2 vagas
Atendente de quiosque – 1 vaga
Auxiliar de cozinha – 1 vaga
Auxiliar de estoque – 20 vagas
Auxiliar de expedição da farmácia – 1 vaga
Auxiliar de limpeza – 6 vagas
Auxiliar de logística – 4 vagas
Auxiliar de loja – 1 vaga
Auxiliar de montagem de máquinas – 4 vagas
Auxiliar técnico automotivo – 1 vaga
Comercial/vendedor – 1 vaga
Controlador de acesso/ferista – 3 vagas
Embalador (a) de vestuários – 5 vagas
Encarregado Operacional – 1 vaga
Estagiária para atuar no Financeiro, Mídia e Gerenciar Tik Tok Shop e Site de Vendas – 1 vaga
Estagiário (a) Setor Criativo – 1 vaga
Gerente – 1 vaga
Gerente de loja (shopping) – 1 vaga
Instalador automotivo acessórios – 1 vaga
Instalador cortinas, persianas, toldos e manutenções – 1 vaga
Laboratorista – 1 vaga
Lavador – 4 vagas
Lavador de autos – 1 vaga
Mecânico de refrigeração – 2 vagas
Mecânico náutico e off-road – 1 vaga
Montador de Equipamentos (Linha de Produção) – 1 vaga
Motorista entregador – 1 vaga
Operador de balança – 6 vagas
Operador de caixa – 11 vagas
Promotor de vendas – 1 vaga
Recepcionista e Marketing – 1 vaga
Recuperador de crédito/Operador de atendimento – 1 vaga
Soldador - Bauru e região – 4 vagas
Vendedor de imóveis – 15 vagas
Vendedor interno – 1 vaga
Vendedora – 1 vaga