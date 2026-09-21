21 de setembro de 2026
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OPORTUNIDADE

Emprega Bauru divulga 118 novas vagas de trabalho nesta semana

Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Ilustrativa

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 118 novas vagas de emprego da semana. Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/

O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.

Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx

CONFIRA AS VAGAS:

Analista de Departamento Pessoal – 1 vaga

Analista de Operações I - Backoffice Jurídico (Administrativa) – 4 vagas

Assistente Administrativo – 1 vaga

Atendente – 1 vaga

Atendente de loja – vendedora – 2 vagas

Atendente de quiosque – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 1 vaga

Auxiliar de estoque – 20 vagas

Auxiliar de expedição da farmácia – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 6 vagas

Auxiliar de logística – 4 vagas

Auxiliar de loja – 1 vaga

Auxiliar de montagem de máquinas – 4 vagas

Auxiliar técnico automotivo – 1 vaga

Comercial/vendedor – 1 vaga

Controlador de acesso/ferista – 3 vagas

Embalador (a) de vestuários – 5 vagas

Encarregado Operacional – 1 vaga

Estagiária para atuar no Financeiro, Mídia e Gerenciar Tik Tok Shop e Site de Vendas – 1 vaga

Estagiário (a) Setor Criativo – 1 vaga

Gerente – 1 vaga

Gerente de loja (shopping) – 1 vaga

Instalador automotivo acessórios – 1 vaga

Instalador cortinas, persianas, toldos e manutenções – 1 vaga

Laboratorista – 1 vaga

Lavador – 4 vagas

Lavador de autos – 1 vaga

Mecânico de refrigeração – 2 vagas

Mecânico náutico e off-road – 1 vaga

Montador de Equipamentos (Linha de Produção) – 1 vaga

Motorista entregador – 1 vaga

Operador de balança – 6 vagas

Operador de caixa – 11 vagas

Promotor de vendas – 1 vaga

Recepcionista e Marketing – 1 vaga

Recuperador de crédito/Operador de atendimento – 1 vaga

Soldador - Bauru e região – 4 vagas

Vendedor de imóveis – 15 vagas

Vendedor interno – 1 vaga

Vendedora – 1 vaga

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