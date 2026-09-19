Um detento foi identificado pela administração penitenciária como responsável por abrir um buraco na parede de uma cela do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) I de Bauru. O caso foi registrado pela Polícia Civil como dano ao patrimônio público e tentativa de fuga. Segundo o boletim de ocorrência (BO), o caso aconteceu na última segunda-feira (14), por volta das 15h30, durante uma vistoria de rotina nas celas do setor de inclusão da unidade, localizada na Rodovia Marechal Rondon. O BO foi registrado posteriormente na sexta (18).

Durante a inspeção, policiais penais encontraram um buraco de aproximadamente 30 centímetros por 30 centímetros na parede dos fundos da cela 1, próximo às entradas de ar. De acordo com o comunicado de evento apresentado à Polícia Civil, havia ainda dois tijolos soltos, que estavam camuflados com creme dental.

Os presos que ocupavam a cela foram questionados sobre o dano.

Conforme o registro policial, Marcos Henrique Fabiano de Souza assumiu ter feito o buraco. Após a descoberta, a cela foi interditada e os detentos que estavam no local foram transferidos e isolados em outra cela do mesmo setor. A administração penitenciária também foi comunicada de que a conduta poderia configurar falta disciplinar. O boletim registra que o caso foi classificado como dano contra patrimônio público e fuga tentada. A Polícia Científica foi acionada para examinar e fazer a perícia no local.