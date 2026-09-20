Na madrugada deste domingo (20), cinco pessoas ficaram feridas após um Honda Civic capotar na região da Vila Aviação B, em Bauru. A Polícia Militar foi acionada pela concessionária Rodovias Tietê para atender à ocorrência. Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto-Socorro Central pela própria concessionária. O condutor sofreu ferimentos graves, estava desacordado e precisou ser entubado.

Durante a perícia técnica, os policiais foram até o hospital para colher os depoimentos dos ocupantes. Quatro das cinco vítimas foram ouvidas e relataram ter sofrido ferimentos leves. De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe médica não pôde fornecer mais informações aos policiais sobre o estado de saúde do motorista naquele momento.

Segundo os relatos dos passageiros, o grupo estava em uma casa de entretenimento localizada na Avenida Getúlio Vargas, em Bauru, e retornava para Agudos (13 quilômetros de Bauru) quando o veículo perdeu o controle após aquaplanar na pista. Uma das vítimas relatou aos policiais que o condutor teria consumido bebida alcoólica e estaria embriagado. Segundo o depoimento, momentos antes do capotamento, ele teria acelerado o veículo repentinamente.