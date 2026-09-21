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DESTAQUE ESTUDANTIL

Alunos da Etec de Bauru brilham em Olimpíada de Geografia

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação: Centro Paula Souza
Alunos da Etec Rodrigues de Abreu, de Bauru, conquistaram quatro medalhas de bronze na 11ª Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG) 2026
Alunos da Etec Rodrigues de Abreu, de Bauru, conquistaram quatro medalhas de bronze na 11ª Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG) 2026

Alunos da Etec Rodrigues de Abreu, de Bauru, conquistaram quatro medalhas de bronze na 11ª Olimpíada Brasileira de Geografia (OBG) 2026. A unidade participou da competição com quatro equipes e integrou o grupo de 16 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) que, juntas, alcançaram 90 medalhas na disputa.

Ao todo, os estudantes das Etecs obtiveram 16 medalhas de ouro, 24 de prata e 50 de bronze. O desempenho, segundo o Centro Paula Souza, é resultado do envolvimento de professores e alunos durante a preparação para a competição, que exige dedicação, revisão de conteúdos e trabalho coletivo. A Olimpíada Brasileira de Geografia é uma competição acadêmica voltada ao aprofundamento dos conhecimentos dos estudantes na área. Cada equipe é formada por três alunos e um professor responsável pela orientação. Entre as unidades participantes, a Etec Prof. Adolpho Arruda Mello, de Presidente Prudente, teve o maior número de medalhas. A escola conquistou 36, sendo quatro de ouro, oito de prata e 24 de bronze.

Com o resultado, a unidade manteve a liderança entre as escolas públicas do município pelo nono ano consecutivo. Além de Bauru e Presidente Prudente, também conquistaram medalhas unidades de Arujá, Brás, Cajamar, Cravinhos, Cruzeiro, Guarulhos, Itatiba, Itaquaquecetuba, Jundiaí, Ribeirão Preto, São Paulo, Serrana, Suzano e Taboão da Serra. A Etec Rodrigues de Abreu foi uma das escolas que contribuíram para o resultado geral do Centro Paula Souza, com quatro medalhas de bronze conquistadas por suas equipes.

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